Jhonathan Coelho afirmou que Cesar Rincon e Ana Castela estariam vivendo um affair - Reprodução / Instagram

Jhonathan Coelho afirmou que Cesar Rincon e Ana Castela estariam vivendo um affair Reprodução / Instagram

Publicado 16/06/2026 12:32

Rio - Os rumores de um affair entre Ana Castela, de 22 anos, e Cesar Rincon, de 26, foram confirmados nesta segunda-feira (16), após Jhonathan Coelho afirmar publicamente que os dois estariam juntos. Pouco depois, o influenciador, que já viveu um envolvimento com a cantora, publicou um desabafo direcionado ao ex-amigo e o chamou de "sem vergonha".

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A polêmica começou nos últimos dias, quando Jhonathan resolveu comentar os rumores que circulavam nas redes sociais.



"Vocês me perguntam todo santo dia já tem algum tempo. Alguém tem que falar, gente. 'Jonathan, e o Rincón e a Ana Castela? Você não tem nada pra contar pra gente? Você não vai falar nada?'. (...) Sim, gente, Rincón e Ana Flávia estão de tiri-cu-tico! Fontes? Eu sei e estou confirmando pra vocês", declarou.



O influenciador também negou qualquer ressentimento pelo fato de o amigo estar se envolvendo com alguém com quem ele já teve um affair. "Eu tive o meu momento, agora é o dele. Eu vou ficar com raiva do meu amigo porque eu sei que ele tá vivendo algo legal com uma pessoa muito boa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa bacana? Não, ué." A polêmica começou nos últimos dias, quando Jhonathan resolveu comentar os rumores que circulavam nas redes sociais."Vocês me perguntam todo santo dia já tem algum tempo. Alguém tem que falar, gente. 'Jonathan, e o Rincón e a Ana Castela? Você não tem nada pra contar pra gente? Você não vai falar nada?'. (...) Sim, gente, Rincón e Ana Flávia estão de tiri-cu-tico! Fontes? Eu sei e estou confirmando pra vocês", declarou.O influenciador também negou qualquer ressentimento pelo fato de o amigo estar se envolvendo com alguém com quem ele já teve um affair. "Eu tive o meu momento, agora é o dele. Eu vou ficar com raiva do meu amigo porque eu sei que ele tá vivendo algo legal com uma pessoa muito boa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa bacana? Não, ué."

As declarações não teriam agradado Rincon, que publicou uma série de vídeos nos Stories criticando supostos "amigos" que tentariam se aproveitar dele. Sem citar nomes, o influenciador falou sobre pessoas que "só servem para sugar" e que tentariam prejudicar sua vida.



Em resposta, Jhonathan publicou uma espécie de carta aberta. "O Rincón fez um vídeo, depois de toda a situação, falando um monte de coisa para alguém. Ele disse que não iria citar nomes, mas que a carapuça iria servir. Compadre, você vai me desculpar, mas isso aí é só pra engajar mais. Todo mundo sabe que foi pra mim", disse.



Ao longo do vídeo, ele rebateu as acusações feitas por Rincon. "O que mais me encabulou nisso tudo foi ter ouvido você me chamar de falso amigo. Falar que eu só queria te sugar. Cara, você me desculpa, mas você não tem direito de falar isso, irmão."



Jhonathan afirmou que uma das decepções na amizade aconteceu após pedir que Rincon se desculpasse com Ana Castela por piadas feitas depois que descobriu que ele havia ficado com a cantora.

"Sem contar a situação com a própria Ana Flávia no Carnaval de BC, né? Que eu pedi pra você com a maior educação do mundo pra você me ajudar a me resolver com ela, você se desculpar pelas piadas e comentários que você fez depois que descobriu que eu tinha ficado com ela. Você pulou lá em cima, disse que não iria fazer isso e que queria ver ela falar alguma coisa pra você", relembrou.



No trecho final da carta, o influenciador voltou a mencionar o possível envolvimento entre Rincon e a cantora sertaneja. "No fim você e a Ana ficaram de boa. Eu fiquei feliz com isso e nem imaginava que vocês iam acabar ficando. (...) Me assusta a forma que você reagiu depois das coisas que eu postei. Você não tem direito de falar da forma que você falou de mim, seu sem vergonha."

EITA! A amizade de milhões balançou? Jhonathan Coelho abriu o jogo e mandou uma "carta aberta" bem sincera para um amigo de longa data. No desabafo, ele revela que nem tudo eram flores pic.twitter.com/N69uYeToeo — xande (@alemagnoos) June 15, 2026 Os rumores sobre um romance entre Ana Castela e Cesar Rincon ganharam força após os dois passarem a aparecer juntos com frequência. Na segunda-feira (15), eles publicaram uma postagem conjunta nas redes sociais com a legenda "Paz", alimentando ainda mais as especulações dos fãs. Até o momento, nenhum dos dois confirmou oficialmente o relacionamento apesar dos pronunciamentos de Jhonathan. Os rumores sobre um romance entre Ana Castela e Cesar Rincon ganharam força após os dois passarem a aparecer juntos com frequência. Na segunda-feira (15), eles publicaram uma postagem conjunta nas redes sociais com a legenda "Paz", alimentando ainda mais as especulações dos fãs. Até o momento, nenhum dos dois confirmou oficialmente o relacionamento apesar dos pronunciamentos de Jhonathan.