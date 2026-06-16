Emma Hemning e Bruce Willis - Reprodução Internet

Emma Hemning e Bruce WillisReprodução Internet

Publicado 16/06/2026 11:16 | Atualizado 16/06/2026 11:17

Rio - Três anos após a família de Bruce Willis tornar público o diagnóstico de demência frontotemporal (FTD), Emma Heming Willis voltou a esclarecer aspectos da condição enfrentada pelo ator. Em participação no podcast The Bossticks, divulgada nesta segunda-feira (15), ela explicou que a doença não afeta a memória do astro, ao contrário do que muitas pessoas costumam acreditar.

Durante a conversa, a mulher de Bruce Willis respondeu a uma das perguntas mais frequentes feitas por fãs sobre o estado de saúde do artista: se ele ainda reconhece familiares e pessoas próximas. Segundo ela, a resposta é positiva.

"Sim. Quando as pessoas perguntam: 'Ele ainda lembra quem você é?', a resposta é sim, porque ele não tem Alzheimer. Ele tem FTD", afirmou.

Emma explicou que existem diferentes tipos de demência frontotemporal e que a variante diagnosticada no ator compromete principalmente a linguagem. "A que o Bruce tem afeta a linguagem. Existe outra variante que afeta o comportamento e outra que pode impactar os movimentos", disse.

Ela também destacou que a associação entre demência e perda de memória nem sempre corresponde à realidade. "Acho que esse é um equívoco muito comum. Quando pensamos em demência, imediatamente pensamos em perda de memória", observou.

O diagnóstico de Bruce Willis foi divulgado oficialmente em fevereiro de 2023, cerca de um ano após o anúncio de sua aposentadoria dos trabalhos como ator devido a um quadro de afasia, condição que interfere na comunicação. Na ocasião, familiares entre eles Emma Heming, Demi Moore e os cinco filhos do artista compartilharam uma nota pública sobre a situação.

"Embora seja doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico claro", dizia o comunicado.

Além de esclarecer dúvidas sobre a doença, Emma falou sobre o impacto emocional da convivência com a demência. Ela definiu a experiência como um "luto ambíguo", expressão utilizada para descrever a sensação de perda de alguém que continua fisicamente presente.

"É viver o luto por alguém que está vivo. A pessoa está presente fisicamente, mas pode não estar da mesma forma emocional ou mentalmente", explicou.

Segundo Emma, a realidade das famílias que convivem com a demência envolve perdas graduais ao longo do tempo. "Você está sempre em processo de luto. Eu apenas aprendi a navegar por isso. Talvez hoje eu esteja mais acostumada do que no começo, mas continuo convivendo com essa realidade diariamente", relatou.

Atualmente com 71 anos, Bruce Willis é pai de cinco filhas. Com Emma, ele tem Mabel e Evelyn. O ator também é pai de Rumer, Scout e Tallulah, do relacionamento com Demi Moore.

Recentemente, Rumer Willis também comentou sobre a condição do pai durante participação no podcast The Inside Edit. A atriz contou que se sente grata por sua filha ter convivido com o avô e revelou perceber uma mudança em sua personalidade.

"Existe uma doçura nele. Ele sempre foi esse cara durão, mas agora há uma ternura que talvez ser Bruce Willis não permitisse antes", declarou.