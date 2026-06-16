Sthefany Brito - Reprodução de vídeo

Sthefany BritoReprodução de vídeo

Publicado 16/06/2026 09:19 | Atualizado 16/06/2026 09:20



Rio - Sthefany Brito, de 38 anos, comentou a decisão de realizar uma laqueadura, procedimento cirúrgico para impedir uma nova gravidez, durante uma interação com os seguidores do Instagram, nesta segunda-feira (15). A atriz explicou que preferiu se prevenir após dar à luz o terceiro filho, Filippo, fruto do casamento com o empresário Igor Raschkovsky. Eles já são papais de Enrico, de 5 anos, e Vicenzo, de 1.

"Decidi, primeiro de tudo, por já ter três filhos e ter certeza absoluta de que não quero mais. Segundo, por saber que provavelmente teria cesárea e ‘aproveitar’, já que não faria uma cirurgia apenas pela laqueadura. E terceiro que de todos os métodos, acho que é o mais certeiro", afirmou Sthefany.

"Já ouvi 300 histórias de mulheres que engravidaram laqueadas. Mas existe uma ‘coisa’ chamada Deus. Quando quer, não tem laqueadura, DIU, nada neste mundo que resolva, mas minha parte eu fiz" e estou muito tranquila com a minha decisão", completou.





