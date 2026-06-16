Casa do cantor gospel Regis Danese pega fogo - Reprodução do Instagram

Casa do cantor gospel Regis Danese pega fogoReprodução do Instagram

Publicado 16/06/2026 06:39

Rio - Conhecido pelo sucesso da música "Faz Um Milagre Em Mim", Regis Danese viveu momentos de tensão depois de um incêndio atingir a casa dele, na noite desta segunda-feira (15). O cantor gospel contou, em vídeo publicado no Instagram, que o fogo atingiu o quarto do filho e mostrou o local com bastante fumaça. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Ninguém ficou ferido.

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"Minha casa está pegando fogo... Está pegando fogo ali no quarto do meu filho. Acabou a energia. Já chamei o bombeiro aqui, está tudo escuro. Não dá pra ficar... Não dá... Orem por nós, orem por nós!", afirmou Regis. Em seguida, ele tentou conferir a situação do cômodo, mas recuou devido à fumaça e a tosse.

Na área externa da residência, o cantor declarou: "Meu Deus, eu não sei o que aconteceu, mas Deus está no controle, né? Deus é maravilhoso. Eu já sei por quê. Eu já sei por que que isso está acontecendo... Deus me falou nessa madrugada". Pouco tempo depois, os bombeiros chegaram ao local e controlaram o fogo. "Tá bom, ninguém machucou, né? Não tinha ninguém. Esses caras são heróis, viu? Vieram rapidinho. Deus é bom, cara. Deus é bom", afirmou Regis.







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Nos stories, o artista mostrou o produtor musical, Josué Godói sendo atendido em uma ambulância. "Respirou um pouquinho de fumaça, mas está bem... Estávamos aqui produzindo um trabalho novo, o inimigo se levantou. Deus já tinha falado para mim nesta madrugada: 'ora, ora, ora."

Na legenda da publicação, ele escreveu: "Minha casa está pegando fogo. Orem por nós. Graças a Deus estamos bem. Deus é bom. Deus continua sendo bom e fiel, graças a Deus ninguém se feriu. Obrigado, Josué Godoi, você foi incrível meu irmão. Obrigado irmã Maria, obrigado Corpo de Bombeiros, vocês são heróis". Na mesma rede social, a filha de Regis exibiu imagens do cômodo destruído.