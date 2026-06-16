Casa do cantor gospel Regis Danese pega fogoReprodução do Instagram
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Vídeo: Casa do cantor gospel Regis Danese pega fogo
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