Ary Mirelle presenteia João Gomes com um dos microfones mais caros do mundo - Reprodução / Instagram

Ary Mirelle presenteia João Gomes com um dos microfones mais caros do mundoReprodução / Instagram

Publicado 16/06/2026 07:50

Rio - Ary Mirelle surpreendeu João Gomes com um presente especial de Dia dos Namorados e emocionou o cantor. A influenciadora revelou nas redes sociais, na segunda-feira (15), que deu ao artista um microfone que ele desejava há bastante tempo. Ao abrir o presente, João não escondeu a surpresa. "Meu Deus, Aryane! Mentira!", reagiu.



Na publicação, Ary explicou o motivo da escolha e aproveitou para fazer uma declaração ao companheiro. "João tinha um sonho de ter um certo microfone e ele sempre me falava isso. Dei o microfone de Dia dos Namorados", contou.



Ela também destacou a admiração que sente pelo cantor e o incentivou a seguir na música. "Isso não é muita coisa perto do que você já faz por mim, mas é um incentivo para você continuar fazendo músicas lindas com sua voz linda e com esse dom que Deus te deu, e nada, nem ninguém e nem palavra contrária tira", escreveu.



Ary ainda ressaltou a importância do artista para o público e relembrou uma conquista recente da carreira dele. "Você é muito especial para mim e para muitas pessoas de um país inteiro (fora do país também, que ele é internacional)", afirmou, ao mencionar o Grammy Latino conquistado com o projeto Dominguinho.



A influenciadora encerrou a homenagem reforçando seu apoio ao cantor. "Tô sempre aqui por você. Vou ser a primeira a te aplaudir, te apoiar e puxar a orelha de vez em quando. Eu te amo! Faz uma música bem linda pra mim [risos]", completou.



Visivelmente emocionado, João respondeu à declaração nos comentários da publicação e falou sobre o papel fundamental da mulher durante períodos de insegurança profissional.



"Acho que não vou dormir hoje. Você sabe o quanto tô lutando esses dias para gravar alguma coisa porque coisa de estúdio me faz sentir tão bem… Obrigado por me fazer levantar da cama nos dias em que me sentia inseguro e você me dizia pra onde eu tinha que ir (que era pra o estúdio tentar fazer alguma coisa…)", escreveu.



O cantor também relembrou momentos difíceis que enfrentou ao longo da trajetória artística. "Aqueles dias de deserto para mim me ensinaram tanto, e eu não sei nem se mereço tudo isso. [Você] Me viu virar tantas noites na cozinha do antigo apartamento ligando pra uma pessoa ou outra querendo estar vivendo o que está acontecendo agora... meu coração tá batendo tão forte escrevendo isso...", declarou.



Na sequência, João voltou a agradecer o apoio recebido e fez uma nova declaração de amor. "Eu posso tentar fazer algo por ti porque te amo, mas o que você faz por mim nunca vai ser equilibrado na balança da vida. Eu te amo. Obrigado por sempre ser essa luz de esperança nos meus dias... nossos filhos e nossa casa. O nosso tempo, às vezes tão pouco e raro, mas cheio de amor."



Por fim, o artista falou sobre os sentimentos que carrega desde o início do relacionamento. "Meu coração sabia desde o dia que te conheceu que ia te amar desse jeito, sem medida, e que eu ia ser feliz com você", concluiu.