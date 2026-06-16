Roberta Miranda - Reprodução de vídeo / Instagram

Roberta MirandaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 16/06/2026 07:07

Rio - Roberta Miranda se mostrou indignada com a morte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, que faleceu depois de ser lançada de uma ponte de cerca de 40 metros de altura durante a prática de rope jump, sem a corda, em Limeira (SP). Em vídeo publicado no Instagram, a cantora apontou a negligência dos instrutores e cobrou investigações em relação à tragédia.

"Maria Eduarda, 21 aninhos. A menina que jogaram de uma ponte, gente, 40 metros. Pelo amor de Deus, sem ver a corda. Escuta o nome e já diz: salto com cordas. Como é que três pessoas pegam um ser humano e não percebe, sendo eles que põem a corda na menina, em qualquer pessoa. Eu estou indignada", disse.

"Não tenho palavras para definir o que aconteceu. Isso é de uma negligência incrível. É imperdoável o que fizeram com essa criança. Uma menina de 21 anos com seus sonhos, tendo vontade de fazer o que ela quis. E os caras só fazem isso. E é claro que tem que ter muita investigação em cima, porque é estranho. A priori é estranho, né?", acrescentou.

Em seguida, Roberta revelou uma situação que viveu há cinco anos, quando quis voar de asa-delta. "Vou contar uma coisa pra vocês que ninguém sabe. Há cinco anos, no Guarujá, no Morro do Maluf, eu quis pular. É... meu sonho era ir para asa-delta. Ok, estavam ali arrumando a asa-delta, paguei X reais. E deu um vento, a asa bateu no meu rosto. Bateu e pá, e me jogou lá longe", lembrou.

"E claro, ali tinha um monte de pessoas que com certeza eram fãs. Aí me pegou, falou: 'Roberta, está tudo bem com você?"'. Eu digo: 'Não, está tudo bem. É... graças a Deus não aconteceu nada'. Aí os fiscais vieram, as pessoas vieram e falou: 'Então nós vamos arrumar outra. Vamos, vamos, dona Roberta'. Eu disse: 'Eu? Isso foi algo de Deus. Isso foi Deus dizendo: 'não vai pular'. E eu nunca mais quis", declarou.

"Agora, o que aconteceu com a Maria Eduarda. Hoje eu vi um post da mãe dela e chorei. Não é porque é minha filha. É um ser humano. As pessoas têm que sair da cadeira do egoísmo e se colocar no lugar do outro. Agora, desculpe. Estranho, muito estranho. É a mesma coisa: eu canto há 40 anos, aí esqueço meu microfone, vou cantar à capela. Aguardo que investiguem mesmo, porque isso dói na gente, essa negligência. Isso é uma loucura", concluiu.







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Na legenda da publicação, Roberta escreveu: "O sentimento que define esse acontecimento terrível é a indignação. É preciso investigar e punir os responsáveis por ceifar a vida de uma menina tão jovem…meus sentimentos à família e amigos da Maria Eduarda. O que me bate no coração. Seria o mesmo que: esquecer meu microfone e cantar a capela".

Entenda

Maria Eduarda, de 21 anos, perdeu a vida ao ser lançada da estrutura sem a corda de proteção de solo ao praticar esporte radical conhecido como "rope jumping", similar ao "bungee jumping". O erro fatal foi registrado em vídeo. As imagens mostram o momento em que a jovem é suspensa por instrutores enquanto o cabo de segurança principal está visivelmente solto no chão. Seis pessoas foram presas.

A prefeitura de Limeira afirmou que a "responsabilidade pela fiscalização, manutenção e controle de acesso à Ponte do Esqueleto é exclusivamente do governo federal". A administração municipal comunicou ainda que vai processar a União por "omissão". As investigações prosseguem para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades do caso.