Patrícia Ramos e Gabriel Sampaio - Reprodução do Instagram

Patrícia Ramos e Gabriel SampaioReprodução do Instagram

Publicado 16/06/2026 07:54 | Atualizado 16/06/2026 07:55

Rio - Patrícia Ramos assumiu o namoro com Gabriel Sampaio, nesta segunda-feira (15), ao compartilhar, no Instagram, um clique beijando o modelo. Em outras imagens, os dois aparecem coladinhos no maior clima de romance.

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"Loyalty w ma babe" (lealdade com o meu amor), escreveu a apresentadora na legenda. Nos stories, Patrícia publicou: "Eu amo estar com você neném". Ela, ainda, mostrou que celebrou o aniversário da sogra em Brasília, acompanhada do namorado e da cunhada.

Bem-humorada, na mesma rede social, a apresentadora mostrou Gabriel provando um anel em uma joalheria e brincou: "O tamanho foi certinho. Não quer botar aliança no meu dedo? Então, você vai ter que usar o seu (anel).







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Patrícia Ramos (@patriciaramos)

Antes de Gabriel, a influenciadora digital viveu um relacionamento com Luiz Fernando Maximiano, ex-jogador de futebol do Fluminense. Eles assumiram o romance em 2024 e terminaram em fevereiro de 2025. Em junho, reataram de forma discreta, mas pouco tempo depois se separaram. Antes de Gabriel, a influenciadora digital viveu um relacionamento com Luiz Fernando Maximiano, ex-jogador de futebol do Fluminense. Eles assumiram o romance em 2024 e terminaram em fevereiro de 2025. Em junho, reataram de forma discreta, mas pouco tempo depois se separaram.

Antes disso, ela teve uma relação conturbada com Diogo Vitório. O casamento acabou em agosto 2023. Dois meses após isso, ela entrou com processo contra ex-marido por estelionato, perseguição e violência física, psicológica, moral e patrimonial.