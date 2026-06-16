Carolina Ferraz rebate homem que a chamou de velha - Reprodução / Instagram

Carolina Ferraz rebate homem que a chamou de velhaReprodução / Instagram

Publicado 16/06/2026 09:15 | Atualizado 16/06/2026 09:19

Rio - A atriz e apresentadora Carolina Ferraz usou as redes sociais para desabafar após receber comentários ofensivos sobre sua aparência. Aos 58 anos, ela contou que foi alvo de críticas de homens depois de publicar um vídeo em que apareceu ao natural, sem maquiagem e sem filtros.

Incomodada com as mensagens, Carolina reagiu aos ataques e criticou o comportamento de alguns internautas. "Eu tô impressionada, a quantidade de homens falando que eu tô velha, que eu tô velha, como o tempo passou pra mim. Tem um homem lá que falou que é assim, careca, gente! O cara é horroroso, o cara é inchado... Deus abençoe e proteja você. Seguramente você é mais novo, apesar de estar completamente destruído", afirmou.

Ao longo do relato, a artista questionou a postura de homens que comentam a aparência de mulheres nas redes sociais. "Eles se sentem no direito de julgar e estabelecer critérios e fazerem comentários sobre outras mulheres, porque na cabeça deles, não importa se eles são gordos, barrigudos, a pança deles extrapola a calça, se o cara é careca, se ele tem nariz de batata, se ele tem espinha na orelha, não importa. Ele pode ser um monstro, daqueles que você não via assim nem convidar para um cafezinho de manhã, mas ele vem falar para a Carolina Ferraz, que tem 58 anos, que é mãe de duas filhas, que tem uma história maravilhosa, que não esconde a idade, que está muito bem, obrigada. Olha a minha pele. Eu acabei de acordar", disse.

Carolina também destacou que não tenta esconder a própria idade e afirmou que encara o envelhecimento com naturalidade. "Eu estou ótima. O problema é que eu não faço de conta que eu tenho 20. Eu não pretendo enganar as pessoas e sair dizendo: 'é mentira, minha identidade é falsa, eu tenho 37'. Não, não, não. Eu tenho 58. Em janeiro do ano que vem faço 59. Estou muito bem, muito feliz. Me acho linda. Também, como eu disse, eu obedeço às minhas expectativas. Eu não espero de mim o corpo de uma menina de 20 anos", declarou.

A apresentadora ainda agradeceu o apoio recebido de seguidoras que saíram em sua defesa após os comentários negativos. "Obrigada a vocês todas me apoiando, todas sendo gentis, dizendo: 'isso aí, ela está envelhecendo, mas todo mundo envelhece, o tempo passa para todos'. Isso é que importa, gente. Outra alternativa eu não quero, eu prefiro estar viva e envelhecer do que estar morta. E acho que estou envelhecendo com a maior dignidade. É uma palavra que me cerca na vida, dignidade. Se eu estiver digna, o resto está valendo", afirmou.

No encerramento do desabafo, Carolina voltou a criticar a atitude dos internautas que costumam fazer comentários sobre a aparência de outras pessoas.

"Agora você, cara, você aí que está achando que eu estou velha, você precisa usar espelho com mais frequência. Autocrítica é um exercício fundamental para a sobrevivência nos tempos atuais na sociedade moderna. (...) É falta de educação, é antiético, é amoral. Eu não tô aqui para falar de você, eu não tô no teu perfil dizendo coisas horríveis. Eu estou aqui tocando a minha vida, falando com pessoas que me interessam. A minha comunidade é de mulheres que gostam de se cuidar para a gente envelhecer com saúde, com dignidade e com muita beleza. Porque nós somos lindas", concluiu.