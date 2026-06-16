Brunno, filho de Regis Danese, fala sobre incêndio em quarto - Reprodução de vídeo

Brunno, filho de Regis Danese, fala sobre incêndio em quartoReprodução de vídeo

Publicado 16/06/2026 09:47 | Atualizado 16/06/2026 09:48

Rio - Filho de Regis Danese, Brunno se emocionou ao falar sobre o incêndio que atingiu seu quarto na casa do cantor gospel, na noite desta segunda-feira (15). No Instagram, o ex-participante do reality "A Grande Conquista", da Record, mostrou registros da destruição e disse que o "prejuízo foi enorme". Ele ainda agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido.

"Sorte do dia, quarto queimado, mas de qualquer forma (quero) agradecer que ninguém se machucou, ainda não sei dos estragos, mas os bombeiros já estão por aqui", escreveu ele. Em seguida, Brunno comentou: "Atingiu só meu quarto mesmo e parece que queimou tudo", desabafou.

Em um vídeo publicado no feed, o promotor de eventos agradeceu o carinho que tem recebido e lamentou o incêndio: "Meu quarto pegou fogo, não sabemos a causa. Algum curto ou alguma coisa. A gente fica chateado, a gente é ser humano, ainda mais eu, que sou uma pessoa muito com a energia sempre lá em cima. Não vou chorar, não. A gente fica chateado, mas não vou deixar isso me afetar", disse, que citou o prejuízo financeiro.

"Meu quarto queimou tudo praticamente, não deve sobrar nada do que tinha lá, mas são coisas materiais. Isso não vai me abalar. O financeiro a gente corre atrás... É isso, agradecer a Deus por ninguém ter se machucado, não ter afetado outros lugares da casa. Vamos para cima. Isso não vai me afetar, não. O financeiro a gente corre atrás. Deus vai abençoar cada vez mais", destacou.

"A casa está sem energia, estou carregando o celular no carro. Agradeço de coração cada mensagem. Esse sorrisão vai voltar. O prejuízo financeiro foi enorme, tive muitas perdas, o mais importante é saúde, agora é correr atrás", finalizou.







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Nos comentários, Regis escreveu: "Deus é conosco meu filho". Irmã de Brunno também demonstrou apoio a ele. "Apesar dos pesares foi o 'menos' pior, né. Estou muito triste por você porque sei o quanto você se dedica em tudo o que faz! Conquistou tudo o que você tem com muito esforço, dedicação e até lágrimas. Mas Deus é fiel e nunca abandona seus filhos. Te amo, estou aqui sempre".

Em outro vídeo, Brunno mostrou que as bíblias que estavam no cômodo não foram atingidas pelas chamas.