Manu Bahtidão é acusada de copiar performance de Rosalía em show - Reprodução / Instagram

Manu Bahtidão é acusada de copiar performance de Rosalía em show Reprodução / Instagram

Publicado 16/06/2026 09:26

Rio - Manu Bahtidão se pronunciou após receber críticas nas redes sociais por uma performance apresentada durante um show em Belém, no Pará. Internautas apontaram semelhanças entre um dos momentos do espetáculo da cantora e uma cena já realizada pela espanhola Rosalía em sua turnê internacional.



A comparação ganhou força após a circulação de vídeos que mostram as duas artistas usando asas enquanto sobem uma escadaria antes de desaparecerem em uma estrutura semelhante a um buraco no palco. O trecho da apresentação de Manu ocorreu durante a interpretação da música "Abismo".



Diante da repercussão, a cantora decidiu esclarecer a situação e admitiu a referência. Em uma publicação no Instagram, ela compartilhou imagens do show e explicou a escolha artística. "Esse show foi uma forma de agradecer ao meu Estado, Pará, por tudo que me deu até hoje! Me inspirei em uma artista que eu sou completamente apaixonada, Rosalía. Ela faz esse número na Tour Lux", escreveu.



A apresentação dividiu opiniões entre os seguidores. Muitos elogiaram a produção. "Isso foi um espetáculo", comentou um internauta. "Que cena! Me arrepiei todinho!", afirmou outro.



Por outro lado, alguns usuários criticaram a semelhança entre os números. "Nada de originalidade", escreveu um seguidor. "Cafonice copiar descaradamente outro artista assim. Seja mais autêntica e crie suas coisas!", publicou outro. "Oportunista!", disparou um terceiro.



Em meio ao debate, parte do público também associou a performance à cena final do filme "Cisne Negro", estrelado por Natalie Portman. "Para começar, é a cena final de Cisne Negro", observou uma internauta. Outro comentário reforçou a comparação: "Gente, essa é a clássica cena final do 'Cisne Negro', e muita gente reproduz mesmo".