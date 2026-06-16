Corey Feldman passou mal durante voo e foi levado ao hospital - Reprodução / Instagram

Corey Feldman passou mal durante voo e foi levado ao hospitalReprodução / Instagram

Publicado 16/06/2026 09:57

Rio - Corey Feldman precisou ser hospitalizado após passar mal durante um voo com destino a Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (15). Na ocasião, o ator de 54 anos foi atendido inicialmente por um médico que estava entre os passageiros antes de ser encaminhado a uma unidade de saúde ao desembarcar.

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Segundo informações divulgadas pelo "TMZ", Feldman começou a se sentir mal ainda durante a viagem. Após a aterrissagem, paramédicos o aguardavam no aeroporto e realizaram o transporte para o hospital, onde ele passou por uma série de exames. Segundo informações divulgadas pelo "TMZ", Feldman começou a se sentir mal ainda durante a viagem. Após a aterrissagem, paramédicos o aguardavam no aeroporto e realizaram o transporte para o hospital, onde ele passou por uma série de exames.

De acordo com o portal, os médicos investigam a causa do quadro. Entre as suspeitas estão pancreatite e cálculos biliares, mas o diagnóstico ainda não foi confirmado. Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde do artista.



Corey Feldman ganhou projeção ainda criança e se tornou um dos rostos mais conhecidos do cinema dos anos 1980. Além de interpretar Mouth em "The Goonies", ele também participou de produções como "Gremlins", "Stand by Me", lançado no Brasil como "Conta Comigo", "The Lost Boys" e "License to Drive".



Ao longo da vida, Feldman também falou publicamente sobre sua luta contra a dependência química. Em entrevistas, ele relatou que começou a usar drogas ainda na adolescência, período em que enfrentava traumas relacionados a abusos sofridos na infância. Em 2020, o ator lançou o documentário "My Truth: The Rape of Two Coreys", no qual detalhou acusações de abuso sexual envolvendo ele e o amigo Corey Haim, que morreu em 2010.