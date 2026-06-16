Bonnie Tyler - Reprodução / Redes Sociais

Bonnie TylerReprodução / Redes Sociais

Publicado 16/06/2026 11:46

Rio - A cantora Bonnie Tyler, de 75 anos, acordou do coma induzido, mas segue internada em um hospital de Portugal, após passar por uma cirurgia intestinal de emergência e sofrer uma parada cardíaca, no mês passado. Em comunicado divulgado, nesta segunda-feira (15), representantes e familiares da artista ainda informam que ela continua "muito debilitada".

"Bonnie saiu do coma, mas continua muito debilitada e internada na UTI de um hospital em Portugal. Embora seu quadro esteja melhorando, o processo é lento. Os médicos permanecem confiantes de que ela se recuperará bem, mas isso levará tempo", diz um trecho do comunicado, publicado no site de Bonnie.



Devido ao estado de saúde da cantora, a agenda dela até o fim de agosto será adiada ou cancelada. "Lamentamos informar a todos que cancelaremos, ou adiaremos para o próximo ano, sempre que possível, todos os nossos shows restantes deste verão. Isso afetará todos os shows agendados até o final de agosto. No momento, ainda temos esperança de que nossos shows no outono aconteçam".

Por fim, a equipe e a família de Bonnie agradeceram o apoio que têm recebido. "Gostaríamos de agradecer a todos pela enorme demonstração de carinho e apoio que recebemos de todo o mundo em relação à Bonnie e queremos dizer que ela está ciente e muito grata por todos os seus votos de melhoras. A família da Bonnie continua pedindo privacidade e promete divulgar novas informações assim que houver novidades significativas".

Dona de uma das vozes mais marcantes da música internacional, Bonnie Tyler alcançou fama mundial nas décadas de 1970 e 1980. Nascida no País de Gales com o nome Gaynor Hopkins, a artista ficou conhecida pelo timbre rouco e pelas baladas dramáticas que dominaram as paradas de sucesso. Entre os maiores clássicos da carreira está a canção "Total Eclipse of the Heart", lançada em 1983.