Carolina Dieckmmann explica por que recusou convite para nova novela da GloboReprodução / Instagram
Carolina Dieckmmann revela motivo de recusar papel em nova novela da Globo
'Não foi dessa vez', disse a atriz no stories do Instagram; entenda
Carolina Dieckmmann revela motivo de recusar papel em nova novela da Globo
'Não foi dessa vez', disse a atriz no stories do Instagram; entenda
Paolla Oliveira compartilha longa viagem para China: 'Parecem dias'
Artista irá participar de evento internacional para divulgar produções brasileiras no país asiático
Bonnie Tyler acorda do coma, mas segue internada em UTI
Artista está em um hospital de Portugal desde o mês passado
Bruce Willis ainda reconhece os familiares? Mulher do ator esclarece estado de saúde
Emma Heming explicou que o diagnóstico do astro afeta principalmente a comunicação
Cauê Campos alimenta rumores de romance ao usar camisa com olhos de Klara Castanho
Publicação do ator movimentou seguidores e gerou especulações sobre a relação
Corey Feldman, astro de 'Os Goonies', passa mal durante voo e é levado ao hospital
Ator de 54 anos recebeu atendimento ainda na aeronave e segue realizando exames
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.