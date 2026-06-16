Carolina Dieckmmann explica por que recusou convite para nova novela da Globo - Reprodução / Instagram

Carolina Dieckmmann explica por que recusou convite para nova novela da GloboReprodução / Instagram

Publicado 16/06/2026 12:22

Rio - A atriz Carolina Dieckmmann contou aos seguidores por que decidiu não aceitar um convite recente para retornar às novelas da Globo. A revelação aconteceu nesta terça-feira (16), durante uma interação com fãs nas redes sociais.

Questionada sobre a possibilidade de integrar o elenco de uma nova produção da emissora, a artista explicou que recebeu o convite com entusiasmo, mas precisou abrir mão do projeto por já estar comprometida com outro trabalho, que ainda não pode divulgar.

“Então, gente, eu não vou fazer essa novela. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Eu amo o Alan Fiterman, que é o diretor da novela. Tô com vontade de trabalhar com ele há anos já, que a gente ensaia, que a gente já trabalhou uma vez juntos e fica tentando, um correndo atrás do outro”, afirmou.

Na sequência, Carolina reforçou a admiração pelo diretor e explicou a razão da recusa. “Eu sou super fã do trabalho dele. Mas, quando ele me chamou pra fazer essa novela, eu já tava acertando uma outra coisa que eu ainda não posso contar. Então, não foi dessa vez. Mas eu tenho certeza que ele vai achar uma atriz incrível pra fazer esse papel. E eu já fiquei muito feliz com o convite dele. Eu amo o Alan e amo o trabalho dele. E já, já, a gente vai dar um jeito de estar junto em alguma novela”, completou.

De acordo com informações do portal Notícias da TV, Carolina foi procurada para participar de Lá na Minha Terra, próxima novela das seis da Globo. Escrita por Mario Teixeira e com direção artística de Allan Fiterman, a trama teria reservado à atriz uma personagem ligada ao núcleo central da história.

Desde o encerramento de seu contrato fixo com a emissora, em fevereiro de 2024, Carolina segue atuando em projetos pontuais. No ano passado, ela interpretou Leila no remake de "Vale Tudo" e, posteriormente, foi escalada para o filme inspirado em "A Viagem".

No longa-metragem, a atriz dará vida a Diná, personagem que marcou a trajetória das atrizes Eva Wilma e Christiane Torloni na televisão. A produção ainda não teve a data de estreia anunciada.