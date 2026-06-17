Sérgio Reis - Reprodução de vídeo

Sérgio ReisReprodução de vídeo

Publicado 17/06/2026 06:37

Rio - Sérgio Reis recordou a cirurgia cerebral que realizou depois de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em 2002, e mencionou um pedido que fez ao médico na época. O cantor revelou que solicitou que o neurocirurgião tirasse todo o "tampo do cérebro".



"Já me internei no Einstein, fiz os exames e, no dia seguinte, falei: 'Ó, não me venha com a Makita. Quando eu estiver lá, intubado, já dormindo, tira todo o tampo do cérebro, tira toda a carcaça de cima. Tira tudo…'", falou Sério, em entrevista ao o podcast de Flavio Prado.

"Eu já estou intubado, faz a cirurgia, olhe meu cérebro todo. Não quero que olhe só aqui. Foi desse lado aqui (o AVC). Mas você olha tudo para ver se tem alguma anomalia, porque eu preciso cantar, cara. E se, de repente, eu tiver outro AVC, de que adianta?'", completou.

Sergio sofreu um AVC enquanto viajava em seu avião particular rumo ao interior. Na época, ele teve perda de visão e movimentos de um lado do corpo. A cirurgia foi necessária para conter hemorragia e coágulos.