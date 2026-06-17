Ivan Moré - Reprodução do Instagram

Ivan Moré Reprodução do Instagram

Publicado 17/06/2026 07:02 | Atualizado 17/06/2026 09:09

Rio - Ivan Moré, de 49 anos, falou sobre a saída da LeoDias TV em uma publicação feita no Instagram, nesta terça-feira (16). O jornalista esclareceu que a decisão foi tomada em comum acordo e comentou que seguirá na cobertura da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, com "autonomia editorial e sem depender de ninguém". No desabafo, ele ainda citou as visões editoriais diferentes, já que preferiu focar no esporte.

"Tem gente que cobre entretenimento. Tem gente que cobre futebol. O mundo precisa dos dois. E por um tempo, acreditamos que dava pra cruzar os dois mundos. Talvez desse. Mas no fim, cada um seguiu o seu caminho, o meu sempre foi um só: o esporte. Estou aqui nos Estados Unidos, na primeira Copa verdadeiramente digital da história, em um formato de investimento próprio bolso, construído com planejamento, dedicação e muito trabalho", iniciou.

"Credenciado e com microfone na mão. Com autonomia editorial, sem depender de ninguém, presente onde poucos conseguem estar. E entrevistando os principais jogadores da seleção por conta de uma credibilidade construída por décadas. Estou cobrindo o Brasil de perto, com a apuração, a presença e a responsabilidade que sempre guiaram minha carreira", continuou.



"Minha saída da Leo Dias TV foi uma decisão editorial conjunta, amigável e confirmada pelas próprias partes. Nada além disso. O resto é especulação de quem não estava lá, e provavelmente nunca vai estar. Estou feliz. Pleno. Fazendo o trabalho que amo, do jeito que acredito, e com a saudade gostosa de quem sabe que a família está chegando pra encontrar comigo aqui. Isso não tem preço. Ter quem eu amo por perto vai ser demais! Fake news tem vida curta. Trabalho bom e consistente, vida longa", concluiu.

Ivan segue no YouTube do portal Metrópoles, às 9h30, falando sobre a Copa do Mundo.