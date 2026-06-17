Ary Mirelle é mulher de João Gomes - Reprodução do Instagram

Ary Mirelle é mulher de João GomesReprodução do Instagram

Publicado 17/06/2026 07:57

Rio - Mulher de João Gomes, Ary Mirelle rebateu alguns comentários que recebeu de internautas depois de mostrar, nas redes sociais, o presente que comprou para o marido: um microfone avaliado em cerca de R$ 300 mil. A influenciadora digital expôs declarações dizendo que ela teria adquirido o mimo com o dinheiro do cantor e desabafou sobre a situação: "inveja".

"Às vezes, cansa a gente só engolir e ficar só olhando. Agora, estou devolvendo o constrangimento. Quando um comentário desse aqui vem de um homem, não me surpreende tanto. Mas, quando vem de uma mulher, eu fico: 'meu deus, por quê?'. Porque nós, mulheres, deveríamos ser unidas e não ficar nessa coisa. Para mim, isso é inveja. Não passa de inveja. É uma mulher que não torce pela outra. Uma mulher que está sempre menosprezando. Uma mulher que está colocando a outra para baixo. Isso fala muito mais dela do que da outra pessoa. Bora nos unir", afirmou Ary.



Em seguida, ela destacou: "Deixa eu explicar outra coisa, eu sou casada com esse homem. O que é dele é meu e o que é meu é dele. Acabou-se. Se eu tivesse pego o cartão dele, como vocês tão dizendo, se eu tivesse pego o cartão dele, se eu tivesse pego o dinheiro dele, para comprar um presente para ele, é meu também. Mas, não foi, não, minha gente".



No desabafo, Ary esclareceu que trabalha e tem o próprio dinheiro. "Eu faço as minhas publicidades. Eu não deveria nem estar explicando isso aqui, mas é tão absurdo. Eu fico sem acreditar que tem gente que realmente não acha isso, só para implicar e tirar onda com a cara da pessoa. Eu faço meus trabalhos, tenho marcas incríveis comigo. Eu não tenho condição de comprar um presente para o meu marido?", frisou. "Ninguém tem que achar nada não. Quem tem que gostar é quem está recebendo o presente", completou.