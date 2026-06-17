Influenciadora Cela Lopes - Reprodução de vídeo

Influenciadora Cela Lopes Reprodução de vídeo

Publicado 17/06/2026 08:38

Rio - A influenciadora digital Cela Lopes desabafou sobre um pedido de selfie que recebeu durante o velório da avó e descreveu o episódio como "inacreditável". A integrante do júri do quadro "Show de Calouros", exibido dentro do "Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel", do SBT, disse que ficou sem reação diante da solicitação e refletiu sobre a falta de empatia.

"Hoje eu queria falar com vocês uma coisa muito séria que não sai da minha cabeça. Uma vez, um apresentador grande me falou assim: 'Ninguém se importa com o que você está passando. Então nunca poste que você está triste'. E eu tenho certeza agora", iniciou ela, em um vídeo publicado no TikTok.

"O que aconteceu comigo foi inacreditável. Eu estava no velório da minha avó há alguns dias e, simplesmente, sem um 'oi tudo bem', 'oi, meus pêsames', uma pessoa veio pedir para tirar foto comigo. É inacreditável. O corpo da minha avó estava ali, sendo velado, e uma pessoa veio pedir para tirar uma foto", declarou ela, emocionada.



A influenciadora, então, falou sobre empatia. "A cada vez que passa, eu fico pensando: cara, cadê a empatia das pessoas? Não é porque eu tenho uma personagem aqui, que eu trabalho na TV, sei lá, que eu não sou uma pessoa de verdade. Todo mundo tem sentimento, todo mundo tem dias ruins. E na hora eu fiquei tão sem reação que, ao invés de eu falar 'não', eu tirei a foto com uma cara não muito boa", contou Cela, conhecida pelos vídeos de humor, em que interpreta uma patricinha milionária.



A loira, por fim, desabafou. "O mundo está inacreditável, desesperador. Só queria desabafar com vocês isso e... Pensem que nem todo dia é um bom dia para aquela pessoa".

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