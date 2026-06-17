Tatá Werneck canta hit do Fat Family com amigos famosos - Reprodução do Instagram

Tatá Werneck canta hit do Fat Family com amigos famososReprodução do Instagram

Publicado 17/06/2026 09:15 | Atualizado 17/06/2026 09:19

Rio - Intérprete de Brigitte em "Quem Ama Cuida", Tata Werneck soltou a voz no hit "Eu Não Vou", do grupo Fat Family, sucesso nos anos 90 e 2000, e compartilhou um vídeo do momento no Instagram. Na ocasião, os amigos famosos da atriz, Emilio Dantas, Eduardo Sterblitch, David Junior e Pablo Sanábio, ajudaram na performance como backing vocals.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Tata Werneck (@tatawerneck)



"Eu tenho os melhores amigos do mundo", escreveu Tata na legenda. O Fat Family aprovou a desenvoltura da artista. "Que resenha boa, te esperamos no palco do próximo show! Aprovadíssima, obrigada pelo carinho", escreveu o grupo na publicação.

Os internautas também reagiram ao vídeo: "Quero ir nesse show"; "Que arraso de banda"; "Cadê as datas da turnê?"; "Arrasaram" e "Muito bom" foram alguns comentários postados.