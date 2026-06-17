Alice Carvalho surge caracterizada como Marta em nova imagem da cinebiografia da atleta - Divulgação

Alice Carvalho surge caracterizada como Marta em nova imagem da cinebiografia da atletaDivulgação

Publicado 17/06/2026 12:11

Rio - A atriz Alice Carvalho apareceu caracterizada como Marta em uma nova foto da cinebiografia sobre a trajetória da maior jogadora da história do futebol. A imagem mostra a artista em um momento de concentração no vestiário da Seleção.

O longa, intitulado provisoriamente de "Marta", tem direção de Andrucha Waddington e estreia prevista para abril de 2027. A produção concluiu recentemente sua primeira etapa de filmagens na Suécia, país que teve papel importante na consolidação internacional da carreira da atleta.

Agora, a equipe concentra os trabalhos no Brasil. Entre as locações escolhidas estão a Granja Comary, centro de treinamento da Seleção, além dos estádios de São Januário e Nilton Santos, no Rio. O estado de Alagoas, onde Marta nasceu, também integra o roteiro das filmagens.

A obra retrata a trajetória da brasileira eleita seis vezes a melhor jogadora de futebol do mundo, desde os primeiros passos no esporte até o reconhecimento internacional.

Além de Alice Carvalho, o elenco reúne Karina dos Santos, no papel de Rosana, Vitoria Ribeiro como Formiga, Camila Cocão interpretando Simone Jatobá, Raissa Borges vivendo Katia Cilene, Sophia Dinis como Ester e Betina Bion no papel de Andrea Suntaque.

