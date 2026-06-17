Participante do Masterchef recebeu acusações de racismo após fala no programa de segunda-feira (15)Reprodução / Instagram
Segundo Reinaldo, ele fazia referência à história da gastronomia da região. "Eu estava me referindo à comida de origem Cajun, que nasceu no sul dos Estados Unidos, que é uma comida de origem crioula. Assim como a gente tem aqui no Brasil a comida nordestina, a comida paraense, a comida sulista", declarou.
O participante também afirmou que queria explicar corretamente a origem histórica do prato apresentado durante a prova. "Se a fala pareceu do mal, eu quero dizer que ela não foi. Se ela ofendeu alguém, eu quero pedir humildemente perdão, porque realmente não foi minha intenção", disse.
Reinaldo reforçou que entrou no programa motivado pela paixão pela culinária e voltou a pedir desculpas ao público. "Não entrei na cozinha do MasterChef para ofender ninguém. Se eu ofendi ou magoei alguém, peço desculpas de todo o coração", afirmou.
Nas redes sociais, internautas criticaram a declaração do participante e questionaram a decisão de manter a cena na edição final do programa.
Ver essa foto no Instagram