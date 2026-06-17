Mulher de Regis Danese aparece queimando Labubu após incêndio em casaReprodução / Instagram

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O Dia
Rio - Kelly Danese, mulher do cantor Regis Danese, publicou nesta terça-feira (16) um vídeo nas redes sociais em que aparece queimando um boneco Labubu após o incêndio que atingiu a casa da família no dia anterior. A gravação foi compartilhada nos stories do Instagram e repercutiu entre seguidores.
Nas imagens, Kelly mostra o brinquedo em chamas enquanto faz uma oração. Segundo ela, a decisão ocorreu após comentários de internautas sobre a presença do boneco no quarto de Brunno Danese, filho mais velho do artista, que foi o cômodo mais afetado pelo fogo.
“Gente, o pessoal tá falando muito do Labubu que tinha no quarto do Brunno… Olha lá… Estou queimando ele aqui agora. Que todo mal seja queimado agora, em nome de Jesus”, declarou.
O episódio aconteceu um dia após o incêndio que assustou a família. Na segunda-feira (15), Brunno Danese usou as redes sociais para mostrar os danos causados pelas chamas e tranquilizar amigos e seguidores.
“Sorte do dia, quarto queimado, mas, de qualquer forma, [quero] agradecer que ninguém se machucou, ainda não sei dos estragos, mas os bombeiros já estão por aqui”, afirmou.
O filho de Regis Danese explicou que o fogo ficou concentrado em seu quarto e que a causa do incidente ainda não havia sido identificada.
“Meu quarto pegou fogo, não sabemos a causa. Algum curto ou alguma coisa. A gente fica chateado, a gente é ser humano, ainda mais eu que sou uma pessoa muito… energia sempre lá em cima. Não vou chorar, não”, disse.
Apesar dos prejuízos materiais, Brunno adotou um tom otimista ao comentar o ocorrido. Ele ressaltou que ninguém ficou ferido e agradeceu as mensagens de apoio recebidas.
“Isso não vai me abalar. O financeiro a gente corre atrás. Deus vai abençoar cada vez mais. A casa está sem energia, estou carregando o celular no carro. Agradeço de coração cada mensagem. Esse sorrisão vai voltar”, garantiu.