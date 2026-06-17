Rosalba Nable é mãe de Isis Valverde - Reprodução/Instagram

Rosalba Nable é mãe de Isis Valverde Reprodução/Instagram

Publicado 17/06/2026 14:09

Rio - Rosalba Nable saiu em defesa da filha, Isis Valverde, em meio às críticas após detalhes de processo trabalhista movido por uma ex-funcionária da atriz se tornarem públicos. Nesta quarta-feira (17), a pedagoga desabafou nas redes sociais sobre as especulações envolvendo o nome da artista.

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"Quando a gente conhece a verdade dos bastidores, o caráter e o suor por trás de cada detalhe, nenhum ruído externo tem poder. O sucesso incomoda quem não tem a audácia de construir o próprio caminho. O seu talento e a sua integridade são a sua maior fortaleza. Voa alto", escreveu nos Stories.

Em outra publicação, Rosalba declarou que em algumas situações não se deve ter medo de sair como errada. "Às vezes, uma justa causa em uma carteira de trabalho protege o empregador. Não deixe passar. Você pode se transformar na errada da história. Deus sabe de tudo. Se eu soubesse que iria sair como errada da história, teria feito pior! Sinto que não brilhei", afirmou.