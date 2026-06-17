Rosalba Nable é mãe de Isis Valverde Reprodução/Instagram
Mãe de Isis Valverde defende a filha de críticas: 'Sucesso incomoda'
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Luísa Périssé comemorou os 27 anos no exterior e divertiu os seguidores ao falar dos custos da celebração
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Cantor contou como a reação de Julia, então com 3 anos, o ajudou a enfrentar o luto pela perda de Juliana Barbosa
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