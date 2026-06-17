Paolla Oliveira - Reprodução do Instagram

Paolla OliveiraReprodução do Instagram

Publicado 17/06/2026 13:51

Rio - Paolla Oliveira, de 44 anos, está curtindo as férias na China. Nesta quarta-feira (17), a atriz compartilhou, no Instagram, cliques do passeio que fez a Guangzhou, cidade que fica no Sul do país, apesar do dia chuvoso. Nas imagens, é possível ver a artista experimentando a culinária local e visitando lojas.

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"Tudo acontecendo o tempo todo. E eu sigo encantada com a experiência de estar tão longe, aqui na China, e com a vida acontecendo onde quer que ela esteja", escreveu a atriz.

Famosos e fãs reagiram à publicação. "Que máximo, minha amiga", disse Nanda Costa. "Que linda", elogiou a ex-BBB Jaqueline Grohalski. "Que viagem fod*!", disparou ator Caio Manhente. "Perfeita", opinou um admirador de Paolla. "Turista mais linda e maravilhosa", opinou outro.

Nesta terça (16), a atriz mostrou aos mais de 38 milhões de seguidores momentos do trajeto, que teve duração aproximada de 31 horas entre a saída de São Paulo e a chegada ao país asiático. "Parecem dias aqui", brincou ela ao comentar o extenso período de deslocamento.

Paolla explicou que a viagem marca apenas a primeira etapa de sua agenda internacional e que participará da exibição dos filmes "A Herança de Narcisa" e "Amadeu" durante o Festival Internacional de Xangai.