Jon Bon Jovi afirmou estar totalmente recuperado quatro anos após cirurgia nas cordas vocais - Reprodução / Instagram

Jon Bon Jovi afirmou estar totalmente recuperado quatro anos após cirurgia nas cordas vocaisReprodução / Instagram

Publicado 17/06/2026 12:56

Rio - Jon Bon Jovi, de 64 anos, afirmou estar totalmente recuperado dos problemas vocais que o afastaram das turnês nos últimos anos. Em entrevista à revista "People", publicada na terça-feira (17), o cantor falou sobre o processo de recuperação após uma cirurgia nas cordas vocais realizada em 2022 e celebrou o retorno aos palcos com a turnê "Forever", que estreia em 7 de julho, no Madison Square Garden, em Nova York.

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"Estou totalmente recuperado. Demorou mais do que eu esperava, mas precisava ser feito da maneira certa. Nós nunca perdemos a fé", declarou o vocalista.



O artista enfrentou um longo período de reabilitação após ser diagnosticado com a atrofia de uma das cordas vocais. Em 2024, ele chegou a admitir que não sabia se conseguiria voltar a fazer turnês. Desde então, passou por um intenso processo de recuperação, com acompanhamento médico, exercícios vocais e trabalho constante ao lado de especialistas.



Durante a conversa, Bon Jovi relembrou: "Um médico teve que me explicar que uma das minhas cordas vocais estava literalmente atrofiando. Foi algo difícil de entender. Sou um vocalista treinado. Sempre cuidei da minha voz."



A cirurgia realizada pelo cantor foi uma medialização das cordas vocais, procedimento usado para reposicionar a prega vocal comprometida e melhorar a emissão da voz. Em fevereiro de 2024, o astro já havia revelado que a recuperação era lenta e que lidava havia anos com uma condição que estava "fora do seu controle".



Agora, prestes a retornar aos palcos, Bon Jovi diz enxergar esse momento como uma nova fase. "Acho que isso é um renascimento. É simplesmente sobre a alegria", afirmou.



A turnê "Forever" marcará a primeira série de shows do cantor em quatro anos. A estreia acontece em 7 de julho, com uma residência de nove apresentações no Madison Square Garden. Depois, a banda segue para compromissos no Reino Unido e na Irlanda.



Além da recuperação profissional, o cantor contou que passou a valorizar mais os momentos simples da vida após enfrentar os problemas de saúde. Avô de duas meninas, ele afirmou que hoje encontra felicidade em situações cotidianas. "Isso me forçou a viver o presente e ser grato por cada dia que ainda tenho. Acordar com minha neta, jogar tênis, olhar para uma nuvem no céu. Isso é alegria."



Fundada em Nova Jersey nos anos 1980, a "banda Bon Jovi" vendeu mais de 130 milhões de discos ao redor do mundo e é responsável por sucessos como "Livin' on a Prayer", "You Give Love a Bad Name" e "Wanted Dead or Alive". "Estou totalmente recuperado. Demorou mais do que eu esperava, mas precisava ser feito da maneira certa. Nós nunca perdemos a fé", declarou o vocalista.O artista enfrentou um longo período de reabilitação após ser diagnosticado com a atrofia de uma das cordas vocais. Em 2024, ele chegou a admitir que não sabia se conseguiria voltar a fazer turnês. Desde então, passou por um intenso processo de recuperação, com acompanhamento médico, exercícios vocais e trabalho constante ao lado de especialistas.Durante a conversa, Bon Jovi relembrou: "Um médico teve que me explicar que uma das minhas cordas vocais estava literalmente atrofiando. Foi algo difícil de entender. Sou um vocalista treinado. Sempre cuidei da minha voz."A cirurgia realizada pelo cantor foi uma medialização das cordas vocais, procedimento usado para reposicionar a prega vocal comprometida e melhorar a emissão da voz. Em fevereiro de 2024, o astro já havia revelado que a recuperação era lenta e que lidava havia anos com uma condição que estava "fora do seu controle".Agora, prestes a retornar aos palcos, Bon Jovi diz enxergar esse momento como uma nova fase. "Acho que isso é um renascimento. É simplesmente sobre a alegria", afirmou.A turnê "Forever" marcará a primeira série de shows do cantor em quatro anos. A estreia acontece em 7 de julho, com uma residência de nove apresentações no Madison Square Garden. Depois, a banda segue para compromissos no Reino Unido e na Irlanda.Além da recuperação profissional, o cantor contou que passou a valorizar mais os momentos simples da vida após enfrentar os problemas de saúde. Avô de duas meninas, ele afirmou que hoje encontra felicidade em situações cotidianas. "Isso me forçou a viver o presente e ser grato por cada dia que ainda tenho. Acordar com minha neta, jogar tênis, olhar para uma nuvem no céu. Isso é alegria."Fundada em Nova Jersey nos anos 1980, a "banda Bon Jovi" vendeu mais de 130 milhões de discos ao redor do mundo e é responsável por sucessos como "Livin' on a Prayer", "You Give Love a Bad Name" e "Wanted Dead or Alive".

A última passagem do grupo pelo Brasil aconteceu em 2019, durante o Rock in Rio e apresentações em Recife, Curitiba e São Paulo. Rumores sobre uma possível volta ao país acompanham a nova turnê comemorativa dos 40 anos da banda.