Jon Bon Jovi afirmou estar totalmente recuperado quatro anos após cirurgia nas cordas vocaisReprodução / Instagram

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Rio - Jon Bon Jovi, de 64 anos, afirmou estar totalmente recuperado dos problemas vocais que o afastaram das turnês nos últimos anos. Em entrevista à revista "People", publicada na terça-feira (17), o cantor falou sobre o processo de recuperação após uma cirurgia nas cordas vocais realizada em 2022 e celebrou o retorno aos palcos com a turnê "Forever", que estreia em 7 de julho, no Madison Square Garden, em Nova York.
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Jon Bon Jovi afirmou estar totalmente recuperado quatro anos após cirurgia nas cordas vocais - Reprodução / Instagram

"Estou totalmente recuperado. Demorou mais do que eu esperava, mas precisava ser feito da maneira certa. Nós nunca perdemos a fé", declarou o vocalista.

O artista enfrentou um longo período de reabilitação após ser diagnosticado com a atrofia de uma das cordas vocais. Em 2024, ele chegou a admitir que não sabia se conseguiria voltar a fazer turnês. Desde então, passou por um intenso processo de recuperação, com acompanhamento médico, exercícios vocais e trabalho constante ao lado de especialistas.

Durante a conversa, Bon Jovi relembrou: "Um médico teve que me explicar que uma das minhas cordas vocais estava literalmente atrofiando. Foi algo difícil de entender. Sou um vocalista treinado. Sempre cuidei da minha voz."

A cirurgia realizada pelo cantor foi uma medialização das cordas vocais, procedimento usado para reposicionar a prega vocal comprometida e melhorar a emissão da voz. Em fevereiro de 2024, o astro já havia revelado que a recuperação era lenta e que lidava havia anos com uma condição que estava "fora do seu controle".

Agora, prestes a retornar aos palcos, Bon Jovi diz enxergar esse momento como uma nova fase. "Acho que isso é um renascimento. É simplesmente sobre a alegria", afirmou.

A turnê "Forever" marcará a primeira série de shows do cantor em quatro anos. A estreia acontece em 7 de julho, com uma residência de nove apresentações no Madison Square Garden. Depois, a banda segue para compromissos no Reino Unido e na Irlanda.

Além da recuperação profissional, o cantor contou que passou a valorizar mais os momentos simples da vida após enfrentar os problemas de saúde. Avô de duas meninas, ele afirmou que hoje encontra felicidade em situações cotidianas. "Isso me forçou a viver o presente e ser grato por cada dia que ainda tenho. Acordar com minha neta, jogar tênis, olhar para uma nuvem no céu. Isso é alegria."

Fundada em Nova Jersey nos anos 1980, a "banda Bon Jovi" vendeu mais de 130 milhões de discos ao redor do mundo e é responsável por sucessos como "Livin' on a Prayer", "You Give Love a Bad Name" e "Wanted Dead or Alive".
A última passagem do grupo pelo Brasil aconteceu em 2019, durante o Rock in Rio e apresentações em Recife, Curitiba e São Paulo. Rumores sobre uma possível volta ao país acompanham a nova turnê comemorativa dos 40 anos da banda.