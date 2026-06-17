Jon Bon Jovi afirmou estar totalmente recuperado quatro anos após cirurgia nas cordas vocaisReprodução / Instagram
"Estou totalmente recuperado. Demorou mais do que eu esperava, mas precisava ser feito da maneira certa. Nós nunca perdemos a fé", declarou o vocalista.
O artista enfrentou um longo período de reabilitação após ser diagnosticado com a atrofia de uma das cordas vocais. Em 2024, ele chegou a admitir que não sabia se conseguiria voltar a fazer turnês. Desde então, passou por um intenso processo de recuperação, com acompanhamento médico, exercícios vocais e trabalho constante ao lado de especialistas.
Durante a conversa, Bon Jovi relembrou: "Um médico teve que me explicar que uma das minhas cordas vocais estava literalmente atrofiando. Foi algo difícil de entender. Sou um vocalista treinado. Sempre cuidei da minha voz."
A cirurgia realizada pelo cantor foi uma medialização das cordas vocais, procedimento usado para reposicionar a prega vocal comprometida e melhorar a emissão da voz. Em fevereiro de 2024, o astro já havia revelado que a recuperação era lenta e que lidava havia anos com uma condição que estava "fora do seu controle".
Agora, prestes a retornar aos palcos, Bon Jovi diz enxergar esse momento como uma nova fase. "Acho que isso é um renascimento. É simplesmente sobre a alegria", afirmou.
A turnê "Forever" marcará a primeira série de shows do cantor em quatro anos. A estreia acontece em 7 de julho, com uma residência de nove apresentações no Madison Square Garden. Depois, a banda segue para compromissos no Reino Unido e na Irlanda.
Além da recuperação profissional, o cantor contou que passou a valorizar mais os momentos simples da vida após enfrentar os problemas de saúde. Avô de duas meninas, ele afirmou que hoje encontra felicidade em situações cotidianas. "Isso me forçou a viver o presente e ser grato por cada dia que ainda tenho. Acordar com minha neta, jogar tênis, olhar para uma nuvem no céu. Isso é alegria."
Fundada em Nova Jersey nos anos 1980, a "banda Bon Jovi" vendeu mais de 130 milhões de discos ao redor do mundo e é responsável por sucessos como "Livin' on a Prayer", "You Give Love a Bad Name" e "Wanted Dead or Alive".
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