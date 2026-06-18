Olivia Wilde - Reprodução de vídeo

Olivia WildeReprodução de vídeo

Publicado 18/06/2026 07:49

Rio - Olivia Wilde, de 42 anos, relembrou as críticas que recebeu na época em que namorou o cantor e ator Harry Styles, de 32, devido a diferença de idade entre eles. Os dois ficaram juntos entre 2021 e 2022. Em entrevista ao podcast "Call Her Daddy", nesta quarta-feira (17), a atriz comentou a pressão externa que sofreu, disse que não deixou os comentários interferirem na relação dos dois e elogiou a postura do ex.

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A diretora mencionou a exposição de Harry ao falar sobre o assunto. "Acho que também teve muito a ver com o tipo de relação parassocial que as pessoas tinham, e têm, com ele, o que é um fardo muito pesado e algo que eu não invejo, e ele o carrega com elegância", disse Olivia, que elogiou o ator: "É uma responsabilidade enorme que todas essas estrelas têm que carregar, é simplesmente impossível".



Ela, então, desabafou: "Foi uma loucura. Não sei se entendo completamente ainda. Esse é um dos fatores que eu nunca realmente senti que… bem, eu não sei".



Wilde, em seguida, descreveu o relacionamento dois dois. "Tínhamos um relacionamento maravilhoso, tão doce e bonito, tão caseiro, tão carinhoso e adorável. Acho que vivíamos numa bolha, e o julgamento nunca chegou a entrar nela, o que foi um milagre e uma prova de que conseguimos fazer isso acontecer".

Ela ainda lembrou que chegou a ser alvo de xingamentos em um show de Harry. "Acho que as pessoas ficavam bravas. Elas ficavam… É quase como se a felicidade as irritasse. Eu ia aos shows dele, dançava, e as pessoas diziam: 'Sua vadi*! Sua vadi*!'. E ficavam tipo: 'Como você ousa dançar e sorrir?'."



Olivia mencionou que o ex-marido namorou alguém mais jovem na mesma época, mas não sofreu com as mesmas críticas. A artista, por fim, admite que se arrepende de não ter se defendido na época. "Eu sentia que estava trabalhando em nome de centenas de pessoas. Eu me senti frustrada por não conseguir me defender, mas não se tratava de (mim)… Acho que minha própria tentativa de ser forte e de, de certa forma, superar isso acabou parecendo inautêntica".