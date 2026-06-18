Sheila Mello aproveita dia de outono de biquíni nude - Reprodução / Instagram

Sheila Mello aproveita dia de outono de biquíni nudeReprodução / Instagram

Publicado 18/06/2026 08:32

Rio - Sheila Mello aproveitou a manhã ensolarada para relaxar em meio à natureza e renovar o bronzeado. Aos 47 anos, a influenciadora publicou fotos usando um biquíni nude e contou aos seguidores que o outono é sua estação preferida.

"Minha estação predileta! Olha esse dia de outono, ai, que delícia. Vou aproveitar e pegar um solzinho", escreveu ela nas redes sociais.

Nos últimos dias, Sheila também compartilhou momentos ao lado da filha, Brenda Scherer, de 13 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ex-nadador Fernando Scherer, conhecido como Xuxa. As duas passearam pelo Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e chamaram atenção pela semelhança física.

A visita ao local teve um motivo especial. Sheila acompanhou a adolescente em um show do rapper Matuê e contou aos seguidores uma situação divertida vivida entre mãe e filha antes da apresentação.

"Eu e a filhota viemos para ver o show de Matuê. E aí eu falei: 'Brenda do céu, mas a gente vai assim? Ficar no meio da galera?'. E ela: 'Mãe, ninguém te conhece não, mãe! Só tem jovem!'", relatou a ex-integrante do grupo É o Tchan.

Brenda entrou na brincadeira e confirmou a afirmação da mãe. "É verdade!", respondeu a jovem em um vídeo publicado pela ex-dançarina do É o Tchan.

