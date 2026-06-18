Juliette contou que não pretende convidar alguns dos cônjuges das madrinhas do seu casamento e explicou o motivoReprodução / Instagram

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Rio - Juliette, de 36 anos, revelou que uma das situações mais delicadas dos preparativos de seu casamento com Kaique Cerveny envolve a escolha dos padrinhos. Durante o programa "Saia Justa", exibido pelo GNT, na terça-feira (17), a cantora e apresentadora contou que pretende convidar algumas amigas para serem madrinhas, mas sem incluir os companheiros delas na cerimônia.
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Juliette contou que não pretende convidar alguns dos cônjuges das madrinhas do seu casamento e explicou o motivo - Reprodução / Instagram
A ex-BBB deu detalhes da decisão. "Se a pessoa quiser voltar com o namorado ou com a namorada que fez algo muito ruim, problema dela. Eu vou falar do mesmo jeito. Não tenho problema nem de perder a amizade, nem de causar uma situação chata, desde que o motivo seja suficiente e justo para esse posicionamento", declarou.

Depois, a campeã do 'BBB 20' contou que a questão tem aparecido durante a organização do casamento, marcado para o segundo semestre de 2026, em Recife. "Tenho amigas que eu, por exemplo, não aprovo a relação e que os cônjuges não vão. Então eu vou chegar e dizer: 'Amiga, você quer ser minha madrinha? Seu esposo não pode ir'", afirmou, arrancando reações das colegas de bancada.

A cantora ressaltou que se trata de situações que considera graves. "Eu sou a amiga que julga, infelizmente, mas eu tenho bons motivos. Não é uma banalidade, não é um descompasso. São coisas que eu realmente não concordo", explicou.

Apesar da posição firme, Juliette deixou claro que o carinho pelas amigas permanece. "Amo! E vou falar: 'Quero que você seja sozinha'. Se ela aceitar, eu vou ser muito feliz. Se ela não aceitar... aí ela escolhe, né? Mas, assim, eu fico triste", disse.
Juliette e Kaique Cerveny ficaram noivos em dezembro de 2024. O pedido aconteceu durante um jantar especial. A cerimônia está prevista para acontecer em Recife, cidade natal da artista.