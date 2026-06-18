Juliette contou que não pretende convidar alguns dos cônjuges das madrinhas do seu casamento e explicou o motivoReprodução / Instagram
Depois, a campeã do 'BBB 20' contou que a questão tem aparecido durante a organização do casamento, marcado para o segundo semestre de 2026, em Recife. "Tenho amigas que eu, por exemplo, não aprovo a relação e que os cônjuges não vão. Então eu vou chegar e dizer: 'Amiga, você quer ser minha madrinha? Seu esposo não pode ir'", afirmou, arrancando reações das colegas de bancada.
A cantora ressaltou que se trata de situações que considera graves. "Eu sou a amiga que julga, infelizmente, mas eu tenho bons motivos. Não é uma banalidade, não é um descompasso. São coisas que eu realmente não concordo", explicou.
Apesar da posição firme, Juliette deixou claro que o carinho pelas amigas permanece. "Amo! E vou falar: 'Quero que você seja sozinha'. Se ela aceitar, eu vou ser muito feliz. Se ela não aceitar... aí ela escolhe, né? Mas, assim, eu fico triste", disse.
Juliette e Kaique Cerveny ficaram noivos em dezembro de 2024. O pedido aconteceu durante um jantar especial. A cerimônia está prevista para acontecer em Recife, cidade natal da artista.
Juliette:"Não tenho problema em dar a cara a tapa. Se a amiga quiser voltar com o namorado depois que fez algo muito ruim é problema dela. Eu falo. E irei casar. Tenho amigas que não aprovo a relação e os conges não vão. Quer ser minha madrinha? Só voce."pic.twitter.com/0RAtKFO8eT— Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 18, 2026