Maria Bethânia comemora 80 anos com festa no Rio e dança com Paulinho da ViolaReprodução / Instagram
Nas redes sociais, o sambista prestou uma homenagem à amiga e relembrou momentos marcantes da trajetória dos dois. "Querida Bethânia, não vejo a hora de nos reencontrarmos nos palcos. Em mais uma lembrança pelos seus 80 anos, relembro a turnê que fizemos pela Europa em 1972", escreveu, publicando um vídeo do show citado.
A parceria entre os cantores atravessa décadas. Um dos registros mais conhecidos da dupla data de 1969, quando os dois aparecem interpretando "Rosa Maria", composição de Eden Silva e Aníbal da Silva. A cena foi gravada em um bar na Praia de Itaipu, em Niterói, e integra o documentário "Saravah", dirigido pelo cineasta francês Pierre Barouh.
Ao longo do dia, Bethânia recebeu homenagens de colegas e admiradores. Entre elas, a do irmão, Caetano Veloso, que recordou a chegada da artista ao Rio de Janeiro na década de 1960. "Ela estava com menos de 18 anos quando vim trazê-la para fazer o Opinião. Meu pai exigira que eu viesse tomar conta dela", lembrou.
O cantor também destacou a importância da irmã para a cultura brasileira. "Eu já tinha 21 e compunha canções. Mas soube o tempo todo que estava trazendo uma personalidade genial para o mundo da cultura brasileira. Parabéns a todos nós pelo dia dela."
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