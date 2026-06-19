Maria Bethânia comemora 80 anos com festa no Rio e dança com Paulinho da Viola - Reprodução / Instagram

Maria Bethânia comemora 80 anos com festa no Rio e dança com Paulinho da ViolaReprodução / Instagram

Publicado 19/06/2026 08:03 | Atualizado 19/06/2026 16:43

Rio - Maria Bethânia celebrou 80 anos, nesta quinta-feira (18), com uma festa replexa de amigos, música e encontros especiais, no Hotel Nacional, em São Conrado, Zona Sul.

Entre os convidados estavam Renata Sorrah, Maitê Proença, Patricia Pillar, Regina Casé, Vanessa da Mata, Chico César, Alcione, Caetano Veloso, Zeca Pagodinho, entre outros.

Em vídeo que circula nas redes, a cantora, que é conhecida por ser avessa a festas, apareceu dançando com Paulinho da Viola ao som de "Ainda Bem", composição de Marisa Monte e Arnaldo Antunes.

O encontro teve um significado especial, já que Bethânia e Paulinho voltam a dividir o mesmo palco, depois de décadas, no dia 8 de agosto, durante o Festival Doce Maravilha, no Jockey Clube.



Nas redes sociais, o sambista prestou uma homenagem à amiga e relembrou momentos marcantes da trajetória dos dois. "Querida Bethânia, não vejo a hora de nos reencontrarmos nos palcos. Em mais uma lembrança pelos seus 80 anos, relembro a turnê que fizemos pela Europa em 1972", escreveu, publicando um vídeo do show citado.



A parceria entre os cantores atravessa décadas. Um dos registros mais conhecidos da dupla data de 1969, quando os dois aparecem interpretando "Rosa Maria", composição de Eden Silva e Aníbal da Silva. A cena foi gravada em um bar na Praia de Itaipu, em Niterói, e integra o documentário "Saravah", dirigido pelo cineasta francês Pierre Barouh.



Ao longo do dia, Bethânia recebeu homenagens de colegas e admiradores. Entre elas, a do irmão, Caetano Veloso, que recordou a chegada da artista ao Rio de Janeiro na década de 1960. "Ela estava com menos de 18 anos quando vim trazê-la para fazer o Opinião. Meu pai exigira que eu viesse tomar conta dela", lembrou.



O cantor também destacou a importância da irmã para a cultura brasileira. "Eu já tinha 21 e compunha canções. Mas soube o tempo todo que estava trazendo uma personalidade genial para o mundo da cultura brasileira. Parabéns a todos nós pelo dia dela."