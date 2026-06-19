Sammy Sampaio compartilhou teste positivo de gravidez no Instagram e está a espera do filho com o namorado, Rafael SchneiderReprodução / Instagram
"Há dois anos atrás, o que eu pensava de você? Eu diria que você era um amigo legal, um cara gente boa. Mas se me perguntarem hoje, aí sim, eu diria que você é um amigo para todas as horas", afirmou. A influenciadora também destacou momentos em que contou com o apoio do namorado e disse preferir tê-lo como parceiro de vida. "Eu confesso que gosto muito mais de você como meu parceiro do que como meu amigo."
Antes de mostrar o resultado do teste, Sammy declarou: "Eu sempre compartilho novos capítulos da minha vida aqui. E eu confesso, estou um pouco nervosa e com um pouco de medo. Afinal, eu sempre tive o costume de temer o desconhecido."
Ao descobrir a gravidez, chorando, ela comemorou a notícia. "Ai gente, eu não tô acreditando! Obrigada, Senhor! De novo! Meu Deus, o Rafa vai ficar tão feliz!", disse.
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Mãe de Jake, de 6 anos, Sammy vive sua primeira gestação desde o fim do casamento com o hipnólogo e ex-BBB Pyong Lee. Os dois ficaram juntos entre 2019 e 2022 e são pais do menino, nascido em 2020.
Desde a separação definitiva, o ex-casal mantém contato apenas por questões relacionadas ao filho. Atualmente, cada um seguiu sua vida amorosa. Enquanto Sammy vive o relacionamento com Rafael Schneider, Pyong assumiu publicamente o namoro com Natália Nasser.