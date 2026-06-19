Agatha Moreira flagra pinguim em praia do Rio - Reprodução / Instagram

Agatha Moreira flagra pinguim em praia do RioReprodução / Instagram

Publicado 19/06/2026 11:29 | Atualizado 19/06/2026 11:36

Rio - A atriz Agatha Moreira mostrou que teve um encontro inesperado, nesta sexta-feira (19), na praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. Enquanto aproveitava a manhã para jogar vôlei, ela encontrou um pinguim próximo à faixa de areia e registrou a cena nas redes sociais.

Nos vídeos publicados, Agatha mostrou o animal parado na praia e contou que tentava encontrar uma forma de garantir o resgate em segurança. Ao mesmo tempo, ela seguiu com a atividade esportiva ao lado dos amigos. "A gente está tentando resolver a vida do pinguim e jogando vôlei."

A presença de pinguins no litoral brasileiro costuma ocorrer durante os meses mais frios do ano, quando aves vindas do sul do continente acabam chegando à costa em busca de alimento ou após se afastarem de suas rotas habituais.

Atualmente, Agatha está no ar na novela "Quem Ama Cuida", exibida na faixa das 21h da TV Globo. Na trama, ela interpreta Ingrid, uma designer de joias sensível e independente, integrante de uma família marcada por conflitos e disputas ao lado dos personagens vividos por Tatá Werneck e João Vitor Silva.