Marcos Palmeira curte post que ironiza Tiago Leifert - Reprodução / Instagram

Marcos Palmeira curte post que ironiza Tiago LeifertReprodução / Instagram

Publicado 19/06/2026 08:34

Rio - Marcos Palmeira movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (18) ao deixar uma curtida em uma publicação que fazia brincadeira com uma declaração de Tiago Leifert sobre Neymar Jr. A interação do ator rapidamente repercutiu entre internautas, que associaram o gesto ao debate em torno da fala do jornalista.

Durante uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, Leifert comentou que escolheria ser Neymar em uma eventual reencarnação. O apresentador destacou a admiração pelo talento do jogador dentro de campo.

"É meu gosto. Se eu pudesse reencarnar amanhã, eu ia ser o Neymar. Assim, você quer a habilidade de quem para jogar na pelada de terça-feira com seus amigos? Eu ia escolher o Neymar. Juro! É minha opinião", afirmou.

A declaração ganhou grande repercussão nas redes sociais e gerou uma série de comentários, memes e brincadeiras. O assunto também chamou atenção porque Leifert costuma sair em defesa do atleta em discussões públicas.

Em meio à movimentação online, Marcos Palmeira apareceu entre os usuários que interagiram com uma das publicações sobre o tema. O ator curtiu um post que reproduzia a opinião de um internauta sobre a fala do jornalista.

"Tiago Leifert disse que ama o Neymar e, mesmo existindo 8 bilhões de pessoas no mundo, se pudesse reencarnar, ia querer ser o Neymar. Isso já é coisa de ir no psicólogo", dizia a mensagem.