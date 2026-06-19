Marcos Palmeira curte post que ironiza Tiago LeifertReprodução / Instagram
Marcos Palmeira curte crítica a Tiago Leifert por comentário sobre Neymar
Manifestação discreta do artista ocorreu após fala que gerou debates e memes na internet
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