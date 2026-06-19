César Tralli homenageia a irmãReprodução do Instagram

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Rio - César Tralli homenageou a irmã, Gabriela, que morreu em 2018 após complicações em uma cirurgia de coração, em uma publicação feita no Instagram, nesta quinta-feira (18), e afirmou que ela foi sua "maior lição de vida". O apresentador do "Jornal Nacional" ainda citou o desafio enfrentado pela família para que a irmã, que nasceu com síndrome de Noonan, uma condição genética rara que afeta o desenvolvimento de várias partes do corpo, sobrevivesse. 
"Este fim de semana que passou foi aniversário desta garotinha, Gabriela, minha irmã, a maior lição de vida que tive até hoje. Quando ela nasceu, eu tinha seis anos e me lembro bem do desafio que foi para a minha família fazer com que ela sobrevivesse e se desenvolvesse", afirmou César. 
"Ela nos trouxe tantas alegrias e orgulho. Gabi foi uma lição de vida em todos os sentidos sobre o amor incondicional, sinceridade, humildade e pureza de uma eterna criança. Tive o privilégio de conviver com ela por 40 anos", destacou. 
No vídeo, Tralli comentou ainda que sempre fala de Gabriela para a filha, Manuella, fruto do casamento com Ticiane Pinheiro, e a enteada, Rafaella Justus. "Falo muito dela para a Manuella. Converso muito sobre a Gabi com a Rafa, que amava a Gabi, e a Gabi amava a Rafa também. Sinto muita saudade da Gabi, que é muita luz na vida da gente. Te amo, minha irmã", finalizou.
Na legenda da publicação, César escreveu: "Saudade e Gratidão. Como é bom lembrar de alguém especial com tanto amor. Eu olho para o céu e digo para Manu: 'Está vendo aquela estrela que brilha muito? Quem é?'. E ela responde de imediato: 'a tia Bibi'. Gabi, eternamente Gabi!". 
Os internautas reagiram à homenagem. "Que coisa mais linda esse amor familiar", afirmou um admirador do apresentador. "Emocionante", disse outro. "Que linda declaração a sua irmã amada, você é um ser iluminado de tanto amor", opinou uma terceira pessoa. 
Veja: 
 
 
 
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