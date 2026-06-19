Zé Felipe comentou sobre vida amorosa em interação na web - Reprodução/Instagram

Zé Felipe comentou sobre vida amorosa em interação na webReprodução/Instagram

Publicado 19/06/2026 19:01 | Atualizado 19/06/2026 19:08

Rio - Zé Felipe, de 28 anos, interagiu com os seguidores na caixinha de perguntas do Instagram, nesta sexta-feira (19), e comentou abertamente sobre a vida amorosa após o fim do namoro com Ana Castela, de 22, em dezembro do ano passado.

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"Cara, você não fica com ninguém? Que isso, brother! Segui, seja feliz", questionou um internauta. "O que é vivido não precisa ser contado. Tem que ser vivido", afirmou ele aos risos.

Recentemente, os internautas levantaram rumores de uma possível reconciliação de Zé Felipe e Virginia Fonseca após o ex-casal surgir juntos no aniversário da filha, Maria Alice . A influenciadora e o cantor posaram com a primogênita, além de Maria Flor e José Leonardo.

Vale lembrar que Virginia está solteira desde o término do relacionamento com o jogador Vinicius Junior em maio deste ano.