Zé Felipe comentou sobre vida amorosa em interação na webReprodução/Instagram

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Rio - Zé Felipe, de 28 anos, interagiu com os seguidores na caixinha de perguntas do Instagram, nesta sexta-feira (19), e comentou abertamente sobre a vida amorosa após o fim do namoro com Ana Castela, de 22, em dezembro do ano passado. 
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Zé Felipe - Reprodução/Instagram
Zé Felipe está solteiro desde término do namoro com Ana Castela - Reprodução/Instagram
Zé Felipe comentou sobre vida amorosa em interação na web - Reprodução/Instagram
"Cara, você não fica com ninguém? Que isso, brother! Segui, seja feliz", questionou um internauta. "O que é vivido não precisa ser contado. Tem que ser vivido", afirmou ele aos risos. 
Recentemente, os internautas levantaram rumores de uma possível reconciliação de Zé Felipe e Virginia Fonseca após o ex-casal surgir juntos no aniversário da filha, Maria Alice. A influenciadora e o cantor posaram com a primogênita, além de Maria Flor e José Leonardo. 
Vale lembrar que Virginia está solteira desde o término do relacionamento com o jogador Vinicius Junior em maio deste ano. 