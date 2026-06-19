Sthefany Brito celebra 39 anos e se declara ao filho recém-nascido: 'Melhor presente'Reprodução Instagram

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Rio - O aniversário de 39 anos de Sthefany Brito veio acompanhado de um motivo a mais para comemorar. A atriz usou as redes sociais, nesta sexta-feira (19), para dividir com os seguidores um registro ao lado de Filippo, que nasceu há pouco mais de duas semanas, e falar sobre a felicidade que tem vivido desde a chegada do caçula. 
Na publicação, Sthefany descreveu o menino como o maior presente que poderia receber neste momento da vida. Segundo ela, nem mesmo um planejamento cuidadoso teria sido capaz de tornar a data tão especial quanto ela se tornou com a presença do filho recém-nascido.
Filippo nasceu em 1º de junho e é fruto do casamento da artista com o empresário Igor Raschkovsky. O casal também tem outros dois filhos: Antonio Enrico, 5 anos, e Vicenzo, que completa 2 anos em agosto.
Ao falar sobre a maternidade, a atriz relembrou que a terceira gestação aconteceu de forma inesperada. Ainda assim, afirmou que recebeu a notícia com alegria e carinho, definindo o bebê como uma surpresa que transformou sua vida.
Conhecida por manter uma relação próxima com os fãs, Sthefany também costuma compartilhar reflexões pessoais nas redes. Recentemente, ela respondeu a uma pergunta sobre o passado amoroso e afirmou que o tempo mudou sua perspectiva sobre experiências difíceis.
A atriz contou que, se tivesse sido questionada anos atrás, provavelmente apontaria arrependimentos. Hoje, porém, acredita que cada escolha e cada vivência contribuíram para construir a família que formou ao lado do marido. Por isso, diz que não mudaria nenhum capítulo da própria história.