Murilo Huff e Gabriela Versiani - Reprodução / Instagram

Murilo Huff e Gabriela VersianiReprodução / Instagram

Publicado 19/06/2026 10:40 | Atualizado 19/06/2026 10:42

Rio - Murilo Huff usou as redes sociais nesta quinta-feira (19) para marcar uma data especial ao lado de Gabriela Versiani. O cantor compartilhou um álbum de fotos com registros de diferentes momentos vividos pelo casal e aproveitou a ocasião para celebrar os três anos de relacionamento.

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Na legenda da publicação, o sertanejo fez uma declaração para a influenciadora e destacou a importância dela em sua vida. “3 anos de nós… a vida foi generosa comigo me apresentando você! Minha parceira, minha melhor amiga, meu amor! Eu tenho tudo isso numa pessoa só”, escreveu.As imagens mostram viagens, passeios e momentos da rotina do casal ao longo dos últimos anos. Murilo Huff e Gabriela Versiani tornaram o relacionamento público em junho de 2023. Os dois se conheceram durante a gravação de um videoclipe e, desde então, passaram a compartilhar momentos juntos nas redes sociais. Em agosto de 2025, o casal anunciou o noivado após decidir morar junto.Gabriela também aparece com frequência ao lado de Leo, filho de Murilo Huff com a cantora Marília Mendonça. Ao longo dos anos, a influenciadora já mostrou a relação de carinho construída com o menino, que costuma surgir em registros publicados pela família.