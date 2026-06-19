Oliver Tree posa ao lado dos pais - Reprodução do Instagram

Oliver Tree posa ao lado dos pais Reprodução do Instagram

Publicado 19/06/2026 10:08

fotogaleria

"Nosso querido filho, você fez deste mundo um lugar melhor. Estamos tão orgulhosos de você. Descanse em paz", escreveu Christine, que ainda usou emojis de coração na legenda.

Ela recebeu diversas mensagens de apoio por meio dos comentários. "Tivemos a sorte de conhecer Oliver desde quando era apenas um garotinho até se tornar um jovem artista talentoso e excepcional. Obrigado a vocês dois, Christine e Jesse (pai de Oliver), por terem criado uma família tão maravilhosa. Descanse em paz, Oliver", comentou um internauta.

"Vocês criaram um homem incrível, que inspirou e deixou sua marca na vida de tantas pessoas. Sua ausência é profundamente sentida. Estou enviando todo o meu carinho para você e sua família", disse outro. "Inacreditável. Inimaginável. Enviando forças para você e sua família! Saiba que a vida dele teve um impacto muito importante!", destacou uma terceira pessoa.

Conhecido pelo visual excêntrico, humor e misturar diferentes estilos musicais, Oliver Tree conquistou uma legião de fãs ao redor do mundo e se tornou um nome popular da internet nos últimos anos. Ele foi uma das vítimas fatais do acidente envolvendo dois helicópteros na Zona Sudoeste, no último domingo (14).