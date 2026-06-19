Taylor Swift lança música inédita para Toy Story 5Reprodução/Instagram
The first trailer for ‘TOY STORY 5’ has been released.— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 19, 2026
In theaters on June 19. pic.twitter.com/4BO0p5UNNJ
O conflito coloca personagens clássicos da série diante de uma realidade bem diferente daquela apresentada no primeiro filme, lançado em 1995.
O novo longa marca o retorno de Woody, Buzz, Jessie, Rex, Porquinho, Sr. e Sra. Cabeça de Batata e Garfinho. Nas imagens divulgadas pela Pixar, o cowboy também aparece com sinais da passagem do tempo, reforçando a proposta do filme de refletir sobre mudanças geracionais e novas formas de brincar.
Em 2025, "Toy Story" completou 30 anos de lançamento. O primeiro longa entrou para a história como a primeira animação produzida integralmente por computação gráfica, transformando a indústria cinematográfica e consolidando a Pixar como um dos estúdios mais importantes do mundo.
Ao longo de três décadas, a saga acompanhou diferentes fases da vida de seus personagens e do próprio público. O segundo filme chegou aos cinemas em 1999, seguido por "Toy Story 3" em 2010 e "Toy Story 4" em 2019.
Juntas, as produções citadas receberam 11 indicações ao Oscar e conquistaram quatro estatuetas, incluindo os prêmios de Melhor Animação para o terceiro e o quarto filmes.
Com "Toy Story 5", a Pixar aposta, novamente, na combinação de humor, aventura e histórias sobre amizade, crescimento e pertencimento, agora sob o olhar de uma geração que cresceu cercada por telas.