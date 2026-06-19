Taylor Swift lança música inédita para Toy Story 5 - Reprodução/Instagram

Taylor Swift lança música inédita para Toy Story 5Reprodução/Instagram

Publicado 19/06/2026 11:05 | Atualizado 19/06/2026 11:33

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The first trailer for ‘TOY STORY 5’ has been released.



In theaters on June 19. pic.twitter.com/4BO0p5UNNJ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 19, 2026 O primeiro trailer de "Toy Story 5" foi oficialmente lançado pela Disney no dia 19 de fevereiro deste ano.

Desta vez, o grupo precisa lidar com uma nova concorrente pela atenção da menina. O tablet interativo LilyPad passa a ocupar grande parte do tempo de Bonnie, despertando a preocupação dos brinquedos, que temem perder espaço em sua rotina.



O conflito coloca personagens clássicos da série diante de uma realidade bem diferente daquela apresentada no primeiro filme, lançado em 1995.



O novo longa marca o retorno de Woody, Buzz, Jessie, Rex, Porquinho, Sr. e Sra. Cabeça de Batata e Garfinho. Nas imagens divulgadas pela Pixar, o cowboy também aparece com sinais da passagem do tempo, reforçando a proposta do filme de refletir sobre mudanças geracionais e novas formas de brincar.



Em 2025, "Toy Story" completou 30 anos de lançamento. O primeiro longa entrou para a história como a primeira animação produzida integralmente por computação gráfica, transformando a indústria cinematográfica e consolidando a Pixar como um dos estúdios mais importantes do mundo.



Ao longo de três décadas, a saga acompanhou diferentes fases da vida de seus personagens e do próprio público. O segundo filme chegou aos cinemas em 1999, seguido por "Toy Story 3" em 2010 e "Toy Story 4" em 2019.

Na versão original em inglês, a franquia é liderada por Tom Hanks, que dá voz ao cowboy Woody desde o primeiro filme, e Tim Allen, intérprete do astronauta Buzz Lightyear. A cowgirl Jessie é dublada por Joan Cusack, que entrou para a série em "Toy Story 2" (1999).

No Brasil, os personagens ficaram conhecidos pelas vozes de Marco Ribeiro (Woody), Guilherme Briggs (Buzz Lightyear) e Mabel Cezar (Jessie), artistas que ajudaram a marcar a identidade da animação para o público brasileiro ao longo de três décadas.



Juntas, as produções citadas receberam 11 indicações ao Oscar e conquistaram quatro estatuetas, incluindo os prêmios de Melhor Animação para o terceiro e o quarto filmes.

A Disney e a Pixar, ainda, convidaram João Gomes para gravar uma releitura oficial de "Amigo, Estou Aqui", em ritmo de forró, para a campanha de lançamento do filme "Toy Story 5". A música é uma versão em português de "You've Got a Friend in Me", composta originalmente por Randy Newman.



Com "Toy Story 5", a Pixar aposta, novamente, na combinação de humor, aventura e histórias sobre amizade, crescimento e pertencimento, agora sob o olhar de uma geração que cresceu cercada por telas.