Taylor Swift lança música inédita para Toy Story 5Reprodução/Instagram

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Rio - Mais de 30 anos após revolucionar a animação, a franquia "Toy Story" ganha um novo capítulo. "Toy Story 5" chegou aos cinemas nesta quinta-feira (18) e reúne novamente Woody, Buzz Lightyear e os brinquedos de Bonnie em uma aventura que aborda a relação das crianças com a tecnologia.
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Série de filmes Toy Story começou em 1995 - Reprodução
Primeiro trailer de 'Toy Story 5' mostra tablet como 'vilão' - Reprodução de vídeo
Woody e Buzz Lightyear se reencontram no trailer de 'Toy Story 5' - Reprodução de vídeo
Bonnie brinca com Buzz Lightyear e Rex antes de ser presenteada com tablet no trailer de 'Toy Story 5' - Reprodução de vídeo
Taylor Swift lança música inédita para Toy Story 5 - Reprodução/Instagram
O primeiro trailer de "Toy Story 5" foi oficialmente lançado pela Disney no dia 19 de fevereiro deste ano.
Desta vez, o grupo precisa lidar com uma nova concorrente pela atenção da menina. O tablet interativo LilyPad passa a ocupar grande parte do tempo de Bonnie, despertando a preocupação dos brinquedos, que temem perder espaço em sua rotina.

O conflito coloca personagens clássicos da série diante de uma realidade bem diferente daquela apresentada no primeiro filme, lançado em 1995.

O novo longa marca o retorno de Woody, Buzz, Jessie, Rex, Porquinho, Sr. e Sra. Cabeça de Batata e Garfinho. Nas imagens divulgadas pela Pixar, o cowboy também aparece com sinais da passagem do tempo, reforçando a proposta do filme de refletir sobre mudanças geracionais e novas formas de brincar.

Em 2025, "Toy Story" completou 30 anos de lançamento. O primeiro longa entrou para a história como a primeira animação produzida integralmente por computação gráfica, transformando a indústria cinematográfica e consolidando a Pixar como um dos estúdios mais importantes do mundo.

Ao longo de três décadas, a saga acompanhou diferentes fases da vida de seus personagens e do próprio público. O segundo filme chegou aos cinemas em 1999, seguido por "Toy Story 3" em 2010 e "Toy Story 4" em 2019.
Na versão original em inglês, a franquia é liderada por Tom Hanks, que dá voz ao cowboy Woody desde o primeiro filme, e Tim Allen, intérprete do astronauta Buzz Lightyear. A cowgirl Jessie é dublada por Joan Cusack, que entrou para a série em "Toy Story 2" (1999).
No Brasil, os personagens ficaram conhecidos pelas vozes de Marco Ribeiro (Woody), Guilherme Briggs (Buzz Lightyear) e Mabel Cezar (Jessie), artistas que ajudaram a marcar a identidade da animação para o público brasileiro ao longo de três décadas.

Juntas, as produções citadas receberam 11 indicações ao Oscar e conquistaram quatro estatuetas, incluindo os prêmios de Melhor Animação para o terceiro e o quarto filmes.
A Disney e a Pixar, ainda, convidaram João Gomes para gravar uma releitura oficial de "Amigo, Estou Aqui", em ritmo de forró, para a campanha de lançamento do filme "Toy Story 5". A música é uma versão em português de "You've Got a Friend in Me", composta originalmente por Randy Newman.

Com "Toy Story 5", a Pixar aposta, novamente, na combinação de humor, aventura e histórias sobre amizade, crescimento e pertencimento, agora sob o olhar de uma geração que cresceu cercada por telas.