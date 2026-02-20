Confira primeiro trailer oficial da animação ’Toy Story 5’ - Reprodução de vídeo

Publicado 20/02/2026 07:42

Rio - Amigo, estou aqui! A Walt Disney e Pixar divulgaram, nesta quinta-feira (19), o primeiro trailer oficial da animação "Toy Story 5", que será lançada nos cinemas em 18 de junho. O novo filme mostra a relação do Xerife Woody e mais personagens clássicos com a tecnologia, ao mostrar um tablet como "vilão". Assista!

Ao lado de Buzz Lightyear, Jessie, Sr. e Sra. Cabeça de Batata, Porquinho, Rex, Garfinho e mais amigos, o cowboy vai ajudar Bonnie, que passa a brincar - durante todo o tempo - com a LilyPad. Além disso, Woody mostrou os sinais de envelhecimento ao surgir calvo.

A novidade traz a sequência de uma das animações mais amadas pelo público. A franquia já é composta por quatro produções, lançadas, respectivamente, em 1995, 1999, 2010 e 2019.