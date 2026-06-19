Netinho fala sobre mudanças na voz - Reprodução/Instagram

Netinho fala sobre mudanças na voz Reprodução/Instagram

Publicado 19/06/2026 12:27

Rio – Netinho, de 59 anos, contou que tem percebido mudanças na voz, após dois meses sem falar muito e sem realizar exercícios vocais diários, devido ao tratamento contra o câncer. O cantor falou do caso em atualização sobre o seu quadro de saúde nas redes sociais, nesta sexta-feira (19).



"Há dois meses sem fazer meus exercícios diários de voz e sem falar muito, minha voz está toda xoxa", escreveu ele em legenda de publicação.



O artista explica que voltará a treinar a voz, “Recomeçarei hoje”. Ele, ainda, fala sobre novos planos profissionais, e que tem organizado suas ideias para o próximo show. “Passei o dia inteiro trabalhando em meu show. Muito trabalho”.



“Eu nunca fiz nada igual e amo resolver problema com raciocínio. Acredito que semana que vem, eu já vou trabalhar lá no estúdio com a minha galera”, completa o cantor.



Ele foi liberado recentemente de uma internação médica por causa de tratamento de um câncer no sistema linfático. Netinho tem atualizado seus seguidores em relação à luta contra a doença.