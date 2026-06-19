Netinho fala sobre mudanças na voz Reprodução/Instagram
"Há dois meses sem fazer meus exercícios diários de voz e sem falar muito, minha voz está toda xoxa", escreveu ele em legenda de publicação.
O artista explica que voltará a treinar a voz, “Recomeçarei hoje”. Ele, ainda, fala sobre novos planos profissionais, e que tem organizado suas ideias para o próximo show. “Passei o dia inteiro trabalhando em meu show. Muito trabalho”.
“Eu nunca fiz nada igual e amo resolver problema com raciocínio. Acredito que semana que vem, eu já vou trabalhar lá no estúdio com a minha galera”, completa o cantor.
Ele foi liberado recentemente de uma internação médica por causa de tratamento de um câncer no sistema linfático. Netinho tem atualizado seus seguidores em relação à luta contra a doença.
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