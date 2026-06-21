Pocah - Reprodução / Instagram

Pocah Reprodução / Instagram

Publicado 21/06/2026 09:02

Rio - Pocah, de 31 anos, submetida a uma cirurgia de emergência e usou as redes, neste sábado (20), para revelar o motivo. Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, a cantora disse que foi diagnosticada com bartolinite, uma inflamação na glândula de Bartholin, localizada na região íntima feminina.

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A artista apareceu em um quarto de hospital acompanhada do namorado, Arthur Pelagio, e tranquilizou os seguidores ao atualizar seu estado de saúde. "Eu tive uma bartolinite. É quando a glândula de Bartholin, que é responsável pela lubrificação íntima, fica inflamada, e quando ela entope, causa um desconforto enorme", explicou ela, que segue em observação.



Segundo Pocah, os sintomas do quadro a provocavam durante vários dias. "É uma dor que você não consegue andar, não consegue sentar, fica sem dignidade. Eu já estava há quatro dias, é insuportável", relatou.

A funkeira, ainda, comentou que teve bartolinite há três meses, mas havia tratado achando que era um furúnculo. "Dessa vez eu precisei fazer uma drenagem em centro cirúrgico com sedação, porque a dor era insuportável", destacou. Em outro vídeo a ex-BBB disse que estava "ótima" e explicou que a condição pode retornar. "Em muitos casos, se não tratar de forma correta, ela fica se repetindo", afirmou.



Pocah, por fim, agradeceu o atendimento recebido durante a internação. Em uma das publicações, ela posou ao lado de uma profissional da equipe médica e escreveu que foi cuidada "com muito amor". A artista ainda fez um agradecimento especial à ginecologista que a acompanhou à distância durante o processo.



Até o momento, a artista não informou quando receberá alta, mas indicou que está se recuperando bem