Pocah Reprodução / Instagram
Segundo Pocah, os sintomas do quadro a provocavam durante vários dias. "É uma dor que você não consegue andar, não consegue sentar, fica sem dignidade. Eu já estava há quatro dias, é insuportável", relatou.
Pocah, por fim, agradeceu o atendimento recebido durante a internação. Em uma das publicações, ela posou ao lado de uma profissional da equipe médica e escreveu que foi cuidada "com muito amor". A artista ainda fez um agradecimento especial à ginecologista que a acompanhou à distância durante o processo.
Até o momento, a artista não informou quando receberá alta, mas indicou que está se recuperando bem
Pocah faz cirurgia às pressas após dor em região íntima. A cantora revelou ter tido bartolinite, uma inflamação na glândula responsável pela lubrificação da região íntima. pic.twitter.com/LtBGcLqYO5— Central Reality (@centralreality) June 20, 2026