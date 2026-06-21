Duda Santos, Lázaro Ramos e Fabiana KarlaRoberto Filho / Brazil News

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O Dia
Rio - O elenco da novela "A Nobreza do Amor" se reuniu, neste sábado (20), em uma festa junina no Rio e caprichou nos looks. Protagonista da trama, Duda Santos marcou presença no arraiá, assim como Lázaro Ramos, que dá vida ao vilão Jendal. Os dois apostaram em blusas com a estampa xadrez. 
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Elenco de 'A Nobreza do Amor' se reúne em arraiá - Roberto Filho / Brazil News
Rai?ssa Xavier, Fabiana Karla e Samantha Jones - Roberto Filho / Brazil News
Raíssa Xavier - Roberto Filho / Brazil News
Rodrigo Simas - Roberto Filho / Brazil News
Bukassa Kabengele - Roberto Filho / Brazil News
Duda Santos - Roberto Filho / Brazil News
Daniel Rangel - Roberto Filho / Brazil News
Emanuelle Araújo - Roberto Filho / Brazil News
Rita Batista - Roberto Filho / Brazil News
Duda Santos, Lázaro Ramos e Fabiana Karla - Roberto Filho / Brazil News
Nikolly Fernandes, Lázaro Ramos e Lesliana Pereira - Roberto Filho / Brazil News
Lázaro Ramos - Roberto Filho / Brazil News
Cassio Gabus Mendes - Roberto Filho / Brazil News
Rayssa Bratillieri - Roberto Filho / Brazil News
Ana Cecília Costa - Roberto Filho / Brazil News
Fabiana Karla, Gabriel Fuentes, Rodrigo Simas, João Fernandes, Rayssa Bratillieri, Rita Batista e Emanuelle Araújo foram os outros atores que se divertiram na confraternização. Em clima de descontração, eles posaram para fotos e deram um show de simpatia no local. 