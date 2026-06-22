Virginia Fonseca - Reprodução do Instagram

Virginia FonsecaReprodução do Instagram

Publicado 22/06/2026 06:51

Rio - Virginia Fonseca revelou, neste domingo (21), o que dizia a mensagem no cartão do buquê de flores que recebeu no Dia dos Namorados. A reação da influenciadora ao ganhar o presente ainda foi exibida, em vídeo publicado no Instagram. Amigo da loira, Lucas Guedez comentou que era "óbvio" quem teria enviado o mimo, em meio aos rumores de que ela teria se reconciliado com Vini Jr.

Ao ser surpreendida com o buquê, Virginia questionou Lucas se ele sabia quem tinha enviado. O humorista disse que não. "Ai, meu Deus! Quem será que mandou? Eu não tenho nada com isso, meu amor. Ô, louco".

Em seguida, ele quis saber quem teria enviado. A influenciadora destacou que o cartão não tinha assinatura. "Não precisa nem de nome nessa primeira frase, né? Posso ler alto? 'As coisas difíceis são as melhores'", reagiu Lucas. Virginia concordou, mas nenhum nome foi citado.

Virginia chegou a compartilhar fotos com o buquê de flores no Instagram quando recebeu o presente. Já no "Domingão", do último dia 14, ela falou sobre a surpresa. "Não entendi nada também. Eu acordei e tinha que gravar, né? Aí chegou o buquê".

Depressão na gravidez

Virginia Fonseca também contou que enfrentou um quadro de depressão durante a gravidez de Maria Alice, de 5 anos, sua filha mais velha com Zé Felipe. "Quando eu engravidei da Maria Alice, foi muito do nada. Eu comecei a falar que eu não queria. Depois de acabar de conhecer o Zé Felipe, eu falei: 'Caraca'. E eu comecei a me culpar, a me cobrar por estar sentindo isso. Eu sentia que não queria, mas ao mesmo tempo eu já era mãe. Eu já sentia que eu era mãe", afirmou.

"Foi aí que minha mãe foi para Goiânia, porque eu estava realmente vivendo uma depressão. E ninguém sabia. Eu continuei postando tudo normal nessa época da gestação", acrescentou.

Ela conta que seu sentimento só mudou no chá revelação da primeira filha. "Quando eu soube que ia vir a Maria Alice, tudo mudou. Eu nunca mais pensei que eu não queria ser mãe. Foi realmente a virada de chave para a minha vida. Foi o maior amor que eu já senti no mundo", declarou ela, que além de Maria Alice, é mãe de Maria Flor, de 3 anos, e José Leonardo, de 1.

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