Virginia FonsecaReprodução do Instagram
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Ana Castela levanta suspeitas de indireta após fala de Zé Felipe sobre Virginia: 'Até onde essa amizade vai?'
Cantora apareceu cantando trecho sobre amizade e relacionamento pouco depois de o sertanejo afirmar que a ex-mulher é sua 'melhor amiga'
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Parente da influenciadora afirmou que a separação partiu do cantor e avaliou que algumas decisões dele durante o relacionamento foram apressadas
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'Onde está a Boiadeira?' estreou nesta segunda-feira (22) nas redes sociais da TV Globo
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Diogo Nogueira cancela show após novo problema de saúde
Cantor já havia adiado apresentações em maio devido laringite bacteriana grave