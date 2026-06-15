Virginia Fonseca durante o Domingão com Huck - Reprodução de vídeo

Virginia Fonseca durante o Domingão com HuckReprodução de vídeo

Publicado 15/06/2026 06:40

Rio - Virginia Fonseca falou sobre o gol marcado por Vini Jr. na partida do Brasil contra o Marrocos na estreia como repórter especial da cobertura da Copa do Mundo no "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo (14). Ela ainda foi questionada por Luciano Huck sobre a comemoração do jogador e o buquê de rosas que recebeu no Dia dos Namorados.



Na atração, Virginia celebrou o gol marcado pelo jogador. "Fiquei muito feliz. Já estava imaginando que o Vini ia fazer gol, estava torcendo muito. Por ele e pela seleção. Nós brasileiros queremos o hexa, então quando ele fez gol, eu só sabia pular, comemorar, vibrar. Fiquei muito feliz por ele e pela Seleção, por todos, nós brasileiros", disse.



Logo depois, Luciano pediu para reexibirem o gol de Vini e a comemoração dele. "Correu.. Olha o ponto de vista da Virginia e olha para onde ele correu". Ao ser questionada sobre a celebração do gol em meio aos boatos de reconciliação com o atacante, Virginia reagiu: "Lu, nada a dizer".

O apresentador, então, questionou a loira sobre o buquê de flores que ela recebeu no dia dos namorados. "Não entendi nada também. Eu acordei e fui me arrumar para ir gravar, aí chegou o buquê", explicou Virginia. "Eu fiquei sabendo que essas rosas são de uma marca que, assim, elas duram dois anos, elas não morrem, elas duram tipo eternamente", completou. "Ah, é para você não esquecer quem te mandou durante dois anos, é isso?", brincou Luciano.