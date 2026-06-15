Nora é uma raizeira do Cerrado - Globo/Manoella Mello

Nora é uma raizeira do CerradoGlobo/Manoella Mello

Publicado 15/06/2026 05:00

Rio - Virgínia Rosa integra o elenco de "Coração Acelerado", novela das 19h da TV Globo, interpretando a raizeira Nora. A avó de Cinara (Ramille) é guardiã dos saberes ancestrais do Cerrado e figura respeitada na região. Com sua generosidade, ela dedica a vida a ajudar quem a procura por meio de chás, benzas e conselhos. Para a atriz, os telespectadores se identificam com a personagem devido ao afeto e empatia.

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"Acho que o público reconhece nela aquela avó, tia ou mesmo uma amiga que costumamos procurar nos momentos de aflição e que nos recebe com um pedaço de bolo com café e conversa que nos conforta", analisa Virgínia, de 59 anos.

O acolhimento da personagem, inclusive, foi o que encantou a artista ao receber o convite para o folhetim de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento. "O que mais me chamou a atenção nessa personagem foi o caminho da cura que ela proporciona às pessoas através dos chás, benzas e conversas. Oferecendo sua escuta para quem precisa desabafar", aponta.

Para compreender o universo e os saberes da personagem, Virgínia passou por um processo de pesquisa e estudo. "Tivemos uma preparação cuidadosa com nosso preparador de elenco, expressão corporal, fonoaudióloga e prosódia. Por minha conta, li alguns livros sobre fitoterapia, benzedeiras e rezas. Também assisti alguns vídeos sobre quilombolas e o povo ribeirinho".

Já para compor o lado humano da raizeira, a atriz buscou inspiração em leituras e também nas experiências observadas ao longo da vida. "Eu gosto de ler sobre filosofia. E tenho aprendido muito como podemos oferecer o nosso melhor em momentos de ajudar o outro. Em primeiro lugar, oferecendo nossa escuta e não nossa opinião ou julgamento. A observação no meu dia-a-dia tem sido minha grande escola", afirma.



Antes da morte de Eliomar, Nora mantinha uma relação de confiança com o fazendeiro, ajudando na criação das filhas Janete (Letícia Spiller) e Zilá (Leandra Leal). Ao recordar a parceria com Stepan Nercessian, Virgínia destaca a sintonia que surgiu entre eles desde os primeiros encontros. "Foi um encontro muito feliz, nunca tinha trabalhado com ele mas, parecia que nos conhecíamos há muito tempo. Ele é generoso e tem muito senso de humor, criamos uma cumplicidade quase instantânea", comenta.

A personagem se tornou uma figura materna para Janete após a morte de Maria Cecília (Paula Fernandes), mulher de Eliomar. "Nora ocupa o lugar de uma segunda mãe para Janete, pois ela e Zilá perderam a mãe ainda crianças. Nora entra para dar um suporte para essas meninas juntamente com o pai".



A relação entre Nora e Zilá, entretanto, é marcada por tensão desde a infância da empresária. Para Virgínia, o conflito nasceu na dificuldade de aceitação e de sentimentos mal resolvidos dentro da família. "Ao mesmo tempo que ela tentou corrigir algumas coisas quando ela era criança, Zilá não aceitou esse apoio de Nora. Zilá, cega de ciúmes e inveja de Janete, foi criando uma atitude reativa. Mas aos olhos de Nora, sempre foi visto como um pedido de amor", explica.



O convívio com Cinara traz momentos de leveza, mas enquanto tenta transmitir os saberes ancestrais da família, a raizeira lida com a curiosidade e as travessuras da neta. "É uma dinâmica divertida pois tem os altos e baixos. E justamente por isso, torna os personagens mais interessantes e humanos nas suas complexidades", analisa. "Nora criou sua neta desejando passar todo conhecimento herdado dos antepassados para essa menina. Só que o caminho de Cinara segue outros interesses. Nora, pacientemente corrigi com rigidez, mas tem esperança nessa neta. Ela também já foi jovem", complementa.





