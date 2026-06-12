'Off Campus' se tornou um dos principais sucessos do Prime Video em 2026 - Divulgação / Amazon Prime

'Off Campus' se tornou um dos principais sucessos do Prime Video em 2026Divulgação / Amazon Prime

Publicado 12/06/2026 13:56

Com o começo das filmagens da segunda temporada de "Off Campus", a Amazon decidiu emitir um comunicado oficial para tentar poupar seus artistas de assédio por parte da mídia e do público. Em postagem no Stories do Instagram do Prime Video, a empresa pediu "respeito às pessoas reais" por trás da equipe da série e afirmou que irá bloquear perfis que se envolverem com ataques direcionados aos atores.

"A comunidade de 'Off Campus' foi construída com um amor compartilhado por contar histórias e respeito às pessoas reais que as trazem à vida", diz a publicação. "Pedimos que todos neste espaço estendam este mesmo respeito ao nosso elenco e às pessoas em suas vidas."

"Contas que propagarem assédio direcionado serão proibidas de seguir nossos perfis", conclui o comunicado.

Ataques

O pedido vem após diversos perfis invadirem a conta de Mika Abdalla e seu ex-noivo, Jake Short, depois que eles anunciaram o fim do relacionamento. Após a separação ser revelada, internautas redescobriram vídeos antigos dos dois e a atacarem Short por seu tratamento à então noiva, levando os dois a se defenderem publicamente.

"As pessoas estão fazendo suposições nocivas e incorretas sobre nossa dinâmica", escreveu o ex-casal. "Estávamos em uma relação de amor e respeito por cinco anos e é doloroso ver momentos de brincadeira dissecados de uma forma que não reflete o respeito e o amor que ainda temos um pelo outro."

Sucesso

Estrelado por Ella Bright, Belmont Cameli, Mika Abdalla e Stephen Kalyn, "Off Campus" se tornou um dos principais sucessos do Prime Video em 2026. A primeira temporada segue uma jovem que começa um falso namoro com um colega para causar ciúmes no homem por quem está apaixonada.

A primeira temporada de "Off Campus" está disponível no Prime Video. O segundo ano está atualmente em produção.