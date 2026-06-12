Na prisão, Adriana (Leticia Colin) é provocada por Pilar (Isabel Teixeira) - Reprodução de vídeo / TV Globo

Na prisão, Adriana (Leticia Colin) é provocada por Pilar (Isabel Teixeira)Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 12/06/2026 09:02

Rio - O embate entre Adriana (Leticia Colin) e Pilar (Isabel Teixeira) após a prisão da viúva de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), em "Quem Ama Cuida", da TV Globo, movimentou as redes sociais, na noite desta quinta-feira (11). Intérpretes das personagens, as artistas receberam diversos elogios dos internautas devido à desenvoltura na sequência.

Na cena, Pilar confrontou a mocinha na cadeia. "Eu disse para você não se meter comigo, menina. Você não tem cacife para bater de frente com uma Brandão de verdade", afirmou a vilã. "Você inventou esse embate da sua cabeça. E eu nunca fiz nada para você", disse Adriana.

"Como assim você não fez nada? Você iludiu o Arthur com essa sua cara de santa. Se fez de amiga dele, mas você queria era meter a mão na fortuna toda da família. O que foi pior é que quando você conseguiu entrar na vida do Arthur, ele se afastou da gente, da família dele de verdade", afirmou Pilar.

A jovem não deixou barato e foi para cima dela. "A família de vocês sempre esteve envolvida em problema. Não tenho culpa de nada. Quando eu conheci o Arthur, você estava tentando interditar seu próprio irmão. E todos os seus parentes já tinham se afastado dele. O Arthur estava sozinho, infeliz, acabado, porque ele sabia muito bem que o que vocês queriam era arrancar centavo por centavo até o fim."

HABLA MESMOOOO, ADRI!!! mostra pra cobra o quão grandona você é #QuemAmaCuida #TVGlobo pic.twitter.com/hb3qGTlDwt — TV Globo (@tvglobo) June 12, 2026

Pilar, então, mandou Adriana calar a boca e disse que ela não sabia do que estava falando. "Eu não vou calar a boca, eu vou gritar bem alto até todo mundo ouvir que eu sou inocente". "Você pode gritar o quanto quiser que ninguém vai ouvir... Ninguém vai dar atenção para a mulher que fugiu da própria culpa. Fugitiva". Logo depois, a vilã disse que aquele era só o começo da ruína da jovem.

A sequência rendeu uma série de elogios nas redes sociais, em especial pelo talento de Leticia e de Adriana. "Tudo nessa cena é perfeito. A atuação da Leticia Colin, a atuação da Isabel Teixeira, a direção de Amora Mautner, tudo", opinou um usuário do X, antigo Twitter. "Leticia Colin e Isabel Teixeira briga de gigantes!", disse outro. "Leticia Colin e Isabel Teixeira entregando demais!", comentou uma terceira pessoa.

Outros comentários como "Leticia Colin merece todo o reconhecimento do mundo", "Quem não está acompanhando #QuemAmaCuida está perdendo um dos melhores embates entre heroína e vilã dos últimos anos. Leticia Colin e Isabel Teixeira estão entregando puro ouro" e 'Isabel Teixeira e Leticia Colin irretocáveis" também foram publicados.