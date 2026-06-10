Rio - O programa "Angélica Ao Vivo" retornará para uma segunda temporada em 2026. A atração, comandada por Angélica, foi renovada pelo GNT e pelo Globoplay e tem estreia prevista para o segundo semestre do próximo ano. A informação foi confirmada ao DIA nesta quarta-feira (10). Ainda não há detalhes sobre a quantidade de episódios nem sobre os convidados da nova temporada.
"Voltar a fazer um programa ao vivo depois de tanto tempo foi uma das experiências mais gostosas que vivi nos últimos anos. Estou muito animada para essa nova temporada. Voltamos mais confiantes, mais à vontade e ainda mais conectados com o público. Vamos receber convidados incríveis, viver encontros que prometem emocionar, divertir e trazer boas reflexões, sempre com leveza e verdade. Acho que o programa encontrou sua identidade, e agora chegamos cheios de energia, novos momentos especiais e muita vontade de continuar construindo conversas que fazem a gente rir, pensar e se reconhecer", comemora Angélica.
Exibida entre outubro e dezembro de 2025, a primeira leva de programas contou com André Marques e Aline Wirley no elenco fixo. Com entrevistas e debates sobre temas que repercutiram no país, a atração recebeu nomes como Bruna Marquezine, Reynaldo Gianecchini, Grazi Massafera e Murilo Benício.
A renovação acontece poucos dias após rumores sobre uma possível mudança na relação profissional de Angélica com empresas do Grupo Globo
. Na terça-feira (9), a apresentadora usou as redes sociais para esclarecer seu modelo de contrato com a emissora.
"Só para esclarecer: eu não tenho contrato fixo com a Globo há alguns anos. Minha relação com a emissora acontece por obra, de acordo com cada projeto. Sempre gostei de conduzir minha carreira dessa forma, com liberdade para escolher os projetos dos quais quero fazer parte, construir novas parcerias e seguir caminhos que façam sentido para mim naquele momento", afirmou.
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