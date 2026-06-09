Rodrigo Bocardi é contratado pelo SBT - Rogério Pallatta / SBT

Rodrigo Bocardi é contratado pelo SBTRogério Pallatta / SBT

Publicado 09/06/2026 10:44

Rio - Rodrigo Bocardi é o novo contratado do SBT! Na emissora, o jornalista vai ancorar um novo projeto multiplataforma em parceria com o BocaTV. Ele comandará um novo jornal, ainda sem nome definido, que irá ao ar de segunda a sexta-feira, das 18h15 às 19h45. A estreia está prevista para acontecer após a Copa do Mundo.

"É uma alegria imensa chegar ao SBT com um projeto inédito no país, que une uma das redes de TV mais queridas dos brasileiros e o BocaTV — um canal que dá voz às pessoas. É inovador. Uma integração forte entre TV aberta, digital e novas plataformas para criar uma conexão jamais vista na relação com o público", diz Bocardi.

Leon Abravanel, vice-presidente de Conteúdo e Comunicação do SBT, fala sobre a contratação do jornalista. "A chegada de Bocardi e de sua experiência em comunicação representa um passo importante na estratégia do SBT de investir em informação, proximidade com o público e integração entre diferentes plataformas”, afirma. "Estamos felizes em proporcionar ao telespectador o retorno dele à TV".

Rodrigo Bocardi trabalhou por mais de 30 anos na TV Globo e na Band. Atuou como repórter, correspondente internacional nos Estados Unidos e, na Globo, apresentador do “Bom Dia São Paulo”. Também esteve à frente de telejornais como “Jornal Hoje”, “Jornal Nacional” e “Jornal da Globo”, como apresentador substituto.