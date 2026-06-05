Cariúcha relata caso de racismo em shopping de luxo em São Paulo - Reprodução/YouTube

Cariúcha relata caso de racismo em shopping de luxo em São PauloReprodução/YouTube

Publicado 05/06/2026 13:39

Rio – A apresentadora Cariúcha, de 42 anos, revelou ter sido vítima de racismo durante uma visita a uma loja de luxo em um shopping da região do Morumbi, em São Paulo. O relato foi feito durante o programa "SuperPop", da RedeTV!, exibido na última quarta-feira (3).

Segundo a comunicadora, o episódio aconteceu enquanto ela passeava pelo local acompanhada de sua secretária, uma mulher branca. Cariúcha contou que percebeu estar sendo monitorada por seguranças logo após entrar em uma das lojas. “Eu não ia comentar sobre isso, mas como o programa tem grande alcance... eu passei por um caso de racismo essa semana”, iniciou.

A apresentadora explicou que carregava uma sacola de uma grife e estava vestida de forma elegante no momento da visita. Ainda assim, notou uma mudança de comportamento por parte da equipe de segurança. “Eu cheguei de boné, mas estava com o cabelo solto, super bem-vestida. Estávamos eu e minha secretária. Ela foi para um lado e eu para o outro. Foi quando a segurança me olhou, pegou o walkie-talkie e começou a cochichar com outra pessoa”, relatou.

Inicialmente, Cariúcha acreditou que pudesse estar interpretando a situação de forma equivocada. No entanto, a repetição das atitudes levantou um alerta. “Eu pensei que era coisa da minha cabeça. Mas foi ficando chato. Eu ia para um corredor e ela ia atrás. Eu mudava de direção e ela também. Aí ela chamou outras duas seguranças pelo rádio”, afirmou.

A apresentadora disse que percebeu que seria abordada e decidiu confrontar as funcionárias antes que isso acontecesse. “Quando as duas seguranças chegaram, eu senti que iam me abordar. Então tirei o boné, voltei e perguntei: ‘Assim, algum problema?’”, contou.

De acordo com Cariúcha, a situação só mudou quando clientes da loja a reconheceram e se aproximaram para pedir fotos. “Se eu não fosse uma pessoa pública, eles iam me levar para uma salinha, iam me abordar. Isso só não aconteceu porque os clientes me reconheceram e começaram a tirar foto comigo”, declarou.

