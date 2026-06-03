Leandro HassumReprodução de vídeo / Record
Iiiiii, o tempo fechou Hassum dá bronca na galera da casa sobre o sumiço das perucas da Sheila! #TáNaReta pic.twitter.com/HQ86VJr0ib— Casa do Patrão (@casadopatrao) June 3, 2026
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Leandro HassumReprodução de vídeo / Record
Iiiiii, o tempo fechou Hassum dá bronca na galera da casa sobre o sumiço das perucas da Sheila! #TáNaReta pic.twitter.com/HQ86VJr0ib— Casa do Patrão (@casadopatrao) June 3, 2026
'Já deu': Leandro Hassum dá bronca em participantes da 'Casa do Patrão'
Apresentador repudiou atitude da pessoa que escondeu a peruca de Sheila
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Declaração do menino movimentou as redes sociais
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