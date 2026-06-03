Leandro Hassum - Reprodução de vídeo / Record

Leandro HassumReprodução de vídeo / Record

Publicado 03/06/2026 06:36

Rio - Leandro Hassum deu uma bronca ao vivo em um participante de "A Casa do Patrão", da Record, na noite desta terça-feira (2). Sem citar nomes, o apresentador repudiou a atitude da pessoa que escondeu as perucas de Sheila. Rival da baiana, Nataly foi a responsável pela travessura.

"Agora o papo é sério. Há alguns dias, alguém escondeu algumas perucas da cheia. Essas perucas são de uso pessoal da Sheila, e eu acho que esse tipo de brincadeira já deu. Não vou falar quem fez, só peço que a pessoa devolva na primeira oportunidade que tiver", afirmou Hassum.

Sheila afirmou que nem havia percebido que as perucas tinham sumido. "Parabéns pela sua calma, respeito demais. Mas acho que seus bens materiais aí dentro têm que ser respeitados também", finalizou o apresentador.

Iiiiii, o tempo fechou Hassum dá bronca na galera da casa sobre o sumiço das perucas da Sheila! #TáNaReta pic.twitter.com/HQ86VJr0ib — Casa do Patrão (@casadopatrao) June 3, 2026

Após o ao vivo, Nataly se mostrou arrependida por ter escondido as perucas de Sheila e desabafou com Andressa e Vivão. Ela garantiu que não faria algo do tipo se a capitã da PM usasse as peças por motivo de saúde. "Você só queria devolver a dor que estavam te causando. E nada que vem da dor é bom", consolou Andressa. "Você é uma mulher forte, meu amor. Isso não te define", completou Vivão.